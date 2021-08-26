Başkan Tugay Zafer Yürüyüşü'ne katıldı - Son Dakika

Başkan Cemil Tugay'a eşi Öznur Tugay, oğlu Emre Tugay ve Karşıyaka Belediye Meclisi üyeleri de eşlik etti.

Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını minnet ve saygıyla andıklarını belirten Başkan Tugay "Kocatepe'de Ata'mızın Büyük Taarruz'u yönettiği noktada, Başkomutanımızı ve tüm kahraman askerlerimizi onurla ve gururla yâd ettik. Ruhları şad olsun. Vatanımız Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar var olsun" dedi