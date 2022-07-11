Başkan Tunç Soyer, Bilge Kral'ın Mezarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Başkan Tunç Soyer, Bilge Kral'ın Mezarını Ziyaret Etti

11.07.2022 14:33
Başkan Tunç Soyer, Bilge Kral'ın Mezarını Ziyaret Etti

Srebrenitsa’da 8 bini aşkın insanın katledilişinin 27’nci yılı nedeniyle Bosna-Hersek’e giden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir heyeti, ziyaretin ilk gününde başkent Saraybosna “Bilge Kral” olarak anılan Aliya İzzetbegoviç’in kabrini ziyaret etti. Başkan Soyer, savaşın izlerine dikkat çekerek, “İzmir'in vicdanını temsilen buradayız” dedi.

Srebrenitsa'da 8 bini aşkın insanın katledilişinin 27'nci yılı nedeniyle Bosna-Hersek'e giden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir heyeti, ziyaretin ilk gününde başkent Saraybosna "Bilge Kral" olarak anılan Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti. Başkan Soyer, savaşın izlerine dikkat çekerek, "İzmir'in vicdanını temsilen buradayız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Srebrenitsa soykırımının yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma programı ve bir dizi ziyaret için Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gitti. Başkan Tunç Soyer'in Saraybosna ziyaretine İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri CHP'li üyeleri Nilay Kökkılınç, Atilla Baysak ve Taner Kazanoğlu, İYİ Partili Sedat Sarı, AKP'li Ertuğrul Akgün ve Fikret Mısırlı, Deva Partili Nezih Özuyar, Balkan dernekleri  ve İzmir basınının temsilcileri eşlik etti.

Öğleden sonra Saraybosna'ya ulaşan İzmir heyeti ilk olarak, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrinin yer aldığı Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti. Tarihi şehitlikteki mezarları da ziyaret eden Başkan Tunç Soyer,  İzzetbegoviç'in kabri başında dua ederek çelenk bıraktı.

İzzetbegoviç'in kabir ziyaretinin ardından konuşan Başkan Tunç Soyer, "Aliya İzzetbegoviç, bir komutandan ziyade bir filozof ve Avrupa'nın tarihi boyunca yaşadığı en büyük katliamlardan birinde mağdur olmuş, milletine sahip çıkmış bir büyük lider. 20. Yüzyıl'da Avrupa'nın göbeğinde olması, trajedinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. O yüzden onu bugün burada anmaktan hem büyük acı duyuyoruz hem de hatırlatma görevimizi yerine getiriyoruz. Biz İzmir'den bugün buraya gelirken aslında İzmir'in vicdanını temsilen buradayız. İzmir'in vicdanını diri tutmaya gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.

SAVAŞIN İZLERİNİ TAŞIYAN TARİHİ KENT

Başkan Soyer ve beraberindeki heyet, Kovaçi Şehitliği'nin ardından Osmanlı izleri taşıyan Başçarşı'yı ziyaret etti. Saraybosnalıların ve Bosna'daki Türklerin ilgisiyle karşılaşan Başkan Soyer, çarşı esnafıyla sohbet etti. Başkent Saraybosna'da Ferhadiye Caddesi, katedral, Markale Pazarı ve Milli Kütüphane gibi savaşın izlerini taşıyan tarihi yerleri ziyaret eden Başkan Soyer,  İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden sivil ve askerlerin anısına yapılan Sonsuz Ateş Anıtı'na gitti.

Başkan Soyer ve İzmir heyeti Bosna-Hersek ziyaretinin ikinci gününde Srebrenitsa Soykırımı'nın 27'nci anma günü etkinliklerine katılacak.

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Kaynak: ANKA

Aliya İzzetbegoviç, Bilge Kral, Tunç Soyer, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Tunç Soyer, Bilge Kral'ın Mezarını Ziyaret Etti - Son Dakika

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