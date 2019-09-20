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Başkan Tuncel'den akıllı köy ziyareti

1 saat önce

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bulunan akıllı köyü ziyaret etti.

Başkan Tuncel'den akıllı köy ziyareti, System.String[]

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bulunan akıllı köyü ziyaret etti.


Tarım ve hayvancılık uygulamalarını teknoloji ile harmanlayan ve başarılı çalışmalar ortaya koyan akıllı köyde incelemelerde bulunan Başkan Tuncel; akıllı köy kurucusu Tülin Akın'dan yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aldı. İnceleme gezisinde Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'e, Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli ve Belediye Meclis Üyesi Ersin Solmaz eşlik etti.


Söke Belediye Başkanı levent Tuncel'i akıllı köyde ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Tülin Akın; "Çiftçilerin teknolojiyle neler yapabileceğini, maliyeti düşüren ve verimi arttıran yöntemlerini anlattık. Önümüzdeki süreçte birlikte yapılabilecek iş birliği ve projeler üzerine de konuştuk. Söke Belediyesi'nin de tarımsal anlamda güzel projelerinin olduğunu öğrendik. Ziyareti ve ilgisi için teşekkür ediyorum" dedi.


Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel ise; "Bir bataklık ve atıl alanın akıllı köye dönüşme serüvenini öğrendik ve yerinde görme imkanımız oldu. Verimlilik son derece fazla, yapılan ve ortaya çıkan sonuçlar mükemmel. Söke'de uygulamaya koyacağımız tarımsal projelerde yardımlarını isteyeceğiz. Özellikle hayvancılık ve arıcılık konusunda da bilimsel yöntemler konusunda bilgi sahibi olduk. Son derece faydalı bir inceleme gezisi oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Tülin Akın, Koçarlı, Aydın, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:57 Kaynak: İHA
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