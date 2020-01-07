Başkan Turanlı Kahta02 Spora üye oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Turanlı Kahta02 Spora üye oldu - Son Dakika

Başkan Turanlı Kahta02 Spora üye oldu

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta02 Spor Kulübü Yönetim Kurulu tarafından başlatılan üyelik kampanyasına destek veren Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, kulübe üye oldu.

Başkan Turanlı Kahta02 Spora üye oldu, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta02 Spor Kulübü Yönetim Kurulu tarafından başlatılan üyelik kampanyasına destek veren Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, kulübe üye oldu.


Başkanlık makamında gerçekleştirilen üyelik toplantısına Kulüp Başkanı Musa Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Herkesin kulübe destek olması gerektiğini belirten Başkan Turanlı, "Takım olarak ilk yarıda çok iyi mücadele verdik. Şu anda puan sıralamamız gayet iyi durumda. Takımın şu anda kamp çalışmasını bitirmiş ve dönüş yolunda. İnşallah ikinci yarıda daha iyi mücadele vererek 3.lig yolunda arzu ettiğimiz sonucu elde ederiz. Bu kapsamda Kahta02 Sporun üyesi ve taraftarı olmaktan son derece memnunum" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:53 Kaynak: İHA
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