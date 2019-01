Başkan Türel İlk Projelerini Açıkladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, gelecek dönem için 359 proje hazırladıklarını ve bu projelerin yaklaşık 70 bin kişiye istihdam sağlayacağını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, gelecek dönem için 359 proje hazırladıklarını ve bu projelerin yaklaşık 70 bin kişiye istihdam sağlayacağını söyledi. 100. Yıl'daki 40 dönümlük Millet Bahçesi alanını Sabancı Bulvarı'ndaki trafiği yer altına alarak 400 dönümlük kesintisiz bir yeşil proje alanına dönüştüreceklerini müjdeleyen Türel, Konyaaltı'ndan Lara'ya 25 kilometrelik metro yapacaklarını ifade etti. Geçen 5 yılda 12 milyar liralık yatırım yaptıklarını açıklayan Türel, gelecek 5 yıl için 20 milyar lira yatırım hedefi koyduklarını kaydetti.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Haber Türk Televizyonu ekranlarında Esra Boğazlıyan'ın Yerel Seçim 2019 Programının canlı yayın konuğu oldu. 5 yılda yaptığı hizmetleri anlatan Başkan Türel, gelecek dönem projelerini de paylaştı. 2019 sonrası için 359 proje hazırladıklarını söyleyen Türel, projelerden bir kısmını şöyle açıkladı: "Öncelikle Konyaaltı Sahil Projesi'nde olduğu gibi Antalya'da çevreci ve yeşil anlayışı ortaya koyan bir belediyeciliği güçlendirerek uygulamaya devam edeceğiz. Şimdi yeni bir projemiz Millet Bahçesi. 100. Yıl'daki TOKİ'ye ait olan 473 milyon TL değerindeki 40 bin m2lik çok değerli arazi, Millet Bahçesi projemiz için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ve Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımızın destekleri ile Büyükşehir Belediyesi'ne bedelsiz tahsis edildi. Biz de o tahsisin karşılığını müthiş bir proje ile veriyoruz. Falez Kavşağı ile Antalyaspor Kavşağı arasında giden o caddeyi tamamen yerin altına alarak arkadaki yeşil alanla birleştirip, öndeki Atatürk Parkı ile bir bütün haline getiriyoruz. 40 dönümlük Millet Bahçesini 300-400 dönümlük bir proje alanına dönüştürüyoruz. Meltem Mahallesi'nde oturan vatandaşlarımız hiçbir araç trafiği ile karşılaşmadan evlerinden çıktıklarında yürüyerek sahile kadar uzanabilecekler."



25 kilometrelik metro



2019 sonrasında Antalya'da yaklaşık 25 kilometrelik metro hattını gerçekleştireceklerini de belirten Başkan Menderes Türel, şunları söyledi: "Büyük Liman'dan Lara-Kundu'ya kadar tamamen yer altında gidecek bir toplu ulaşım aracı metro inşaatını da 2019'dan sonra gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bununla ilgili gerekli kamu izinlerini almış durumdayız. Uluslararası finans görüşmeleri bir taraftan devam ediyor. İnşallah seçimleri kazanır kazanmaz hemen projelerini de neticelendirerek hemen yeni bir metro inşaatına başlayacağız. Günlük hayat yukarıda normal akışında devam ederken, yer altında bu çalışma şehrin haberi bile olmadan devam edecek."



Projelerde 70 bin kişi iş AŞ sahibi olacak



Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, gelecek dönem için hazırladıkları 359 projenin yaklaşık 70 bin kişiye istihdam imkanı sağlayacağını kaydetti. Başkan Türel, "Projelerimiz arasında Kruvaziyer Liman, Yat Limanlarımız var. Özellikle Antalya'yı dünyanın bir sinema üretim merkezi haline getireceğiz. Aynı Hollywood'daki gibi içinde film stüdyoları, temalı parkların, konaklama tesislerinin, sinema akademisinin olduğu, hemen yanı başında safari park dediğimiz açık hayvanat bahçesinin yer aldığı muhteşem bir projeyi Antalya'da hayata geçireceğiz. Hemen seçim sonrasında inşallah ihalesini yapmayı planlıyoruz. Bu projeyi Antalya'ya kazandırdığımızda sadece orayı 10 milyon kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz. İşte o projenin içerisinde 10 bin kardeşimiz de iş sahibi, AŞ sahibi olacak" ifadelerini kullandı.



Büyük değişim



Antalya'ya yaptığı hizmetleri de değerlendiren Başkan Türel, Antalya'nın ilk göreve geldiği 2004 yılından bu yana çok değiştiğini kaydetti. Türel şunları aktardı: "2004'te biz göreve geldiğimizde Büyükşehir Belediyesi'nin 2 tane arıtma tesisi vardı bugün 32 tane. 640 km sahil bandımızda bir milimetre küp suyu arıtmadan denize göndermiyoruz. Antalya, 200 Mavi Bayrakla dünya birincisi. Denizin temizliği çevrenin düzenli ve kontrollü olduğunu gösteren bir simgedir. Antalya'yı yine ilk dönemimde tarihinde ilk kez katlı köprülü kavşaklarla tanıştırmakta bize nasip oldu. 11 tane yapmıştık, bizden sonraki dönemde hiç yapılamadı. Bu dönemde de 27'si katlı köprülü kavşak olmak üzere hemzemin kavşaklarla birlikte neredeyse 50'ye yakın kavşak yaptık. İlk dönemde 11 km raylı sistem çalışması yapmıştık birinci etabını tamamlamıştık. Bizden sonraki 2009-2014 arasında yine hiç yapılamadı. Şimdi 2014 – 2019 arası 44 km'ye yakın bir raylı sistem hattı ekleyerek toplamda 55 km'ye çıkartıyoruz. Bunları dünya rekorlarına imza atacak şekilde yapıyoruz."



Raylı sistemde dünya rekorları



Meydan-Havaalanı-Aksu Expo arasındaki 18 kilometrelik Raylı Sistem 2'nci Etabını



5.5 ayda tamamladıklarını hatırlatan Başkan Türel, "Bunun bir dünya rekoru olduğunu iddia ediyorduk. Şimdi Varsak- Zerdalilik arasındaki 3'üncü etabımızın 16 kilometrelik ilk bölümünü de 4 ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Bu da yeni bir dünya rekoru" diye konuştu.



20 milyarlık yatırım hedefi



İşsizliğin tek ilacının yatırım olduğunun altını çizen Türel, "Şu anda bizim raylı sistem inşaatımızda 1500 kişi çalışıyor. Hamasetle, kuru sözle işsizliği çözebilmeniz mümkün değildir. Türkiye'de en çok yatırım yapan belediyelerden biri olmanın onurunu yaşıyoruz. 2014-2019 arasında yaklaşık 12 milyar liraya yakın yatırım yapmışız. Önümüzdeki dönem bunu 20 milyar liraya taşımayı hedefliyoruz" dedi.



Karne notumuz pekiyi



Antalya'da 2004'te 3 ayla sınırlı olan turizm sezonunu bugün 9'a çıkardıklarına dikkati çeken Türel, şunları anlattı: "Bunu nasıl başarıyorsunuz diye soracak olursanız ürünümüzü çeşitlendirerek, Antalya'yı bir cazibe merkezine döndürecek yatırımlarla bunu yapıyoruz. Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı, Boğaçayı, Tünektepe Teleferik gibi projeleri yapmasaydık Antalya'nın cazibesi bugünkünden farklı olurdu. 2019 sonrasında Antalya'yı rakiplerimizin de önüne geçirecek, dünya şampiyonu yapacak kruvaziyer liman, yat limanları gibi projelerimizin her biri iş ve AŞ projesi. Siz bu yatırımları yapmazsanız o zaman işsizlik konusunda sorun yaşamaya devam edersiniz. Türkiye'de yatırımı en iyi başaran belediyelerden birisi olarak bu konuda yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı. Maşallah karne notumuz yaptıklarımıza bakarsanız adeta yıldızlı pekiyilerle dolu."



Rakiplerimizi geçtik



Antalya'ya geçen yıl 13.6 milyon turist geldiğine dikkati çeken Başkan Türel, "2004'te ilk aday olduğumda New York, Barcelona, Londra, Paris, Miami, Dubai gibi şehirleri geçeceğiz iddiasını ortaya koymuştuk. Bugün Antalya 13.6 milyon konaklamalı yabancı turist sayısı ile Londra ve Paris'in arkasından New York ile beraber dünya üçüncüsü. Barcelona, Miami, Dubai hepsi arkamızda kalmış. Yani biz onları geçtik. Artık zirveye doğru adım adım yaklaştık" dedi.



Türel şöyle devam etti: "Antalya merkezinde cazibe merkezleri oluşturuyoruz. Cumhuriyet Meydanı'mızı yeniledik. Eski stadyumu yıktık, halka açık Millet Bahçesi'ne dönüştürüyoruz. Önümüzdeki aylar içinde kent merkezinde tarihi bir nekropol alanını müze olarak açacağız. Balbey'i kentsel yenileme projemizle ikinci bir Kaleiçi yapıyoruz. Kent merkezi inanılmaz bir cazibe alanı haline geliyor. Biz bunları yaptıkça şehir merkezine turist gelmeye başlıyor.



Antalya'ya gelen turist gayet memnun dönüyor."



Engelli projelerinde örnek şehiriz



Antalya'yı akıllı şehir uygulamaları ile donattıklarını söyleyen Başkan Türel, Antalya'nın engellilere yönelik hizmetleri ile örnek bir şehir olduğunu vurguladı. Türel, gönüllere dokunan hizmetlerinden bazılarını şöyle dile getirdi: "Engelli Rehabilitasyon Merkezi'mizi G-20 zirvesinde Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi ev sahipliğinde ziyaret eden tüm lider eşleri, kendi ülkelerinde bile böylesine bir rehabilitasyon merkezini olmadığını ifade etti. Türkiye'de bir ilk olarak Engelli Mola Evlerini kurduk. Biz engelli bireylerine en güzel şekilde bakarken, aileleri de günlük yaşam ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Engelli Plajımız takdir topluyor. Ödüllü Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Tesisimizde, Alzheimer hastasına en güzel bakımı veriyoruz. Yine Yatalak Hasta (Palyatif) Bakım Merkezimiz de artık kimsesi olmayanların kimsesi olduk."



Emekli ve yaşlılara da büyük önem verdiğini anlatan Başkan Türel, Türkiye'de 30 büyükşehir belediyesi içerisinde emekli vatandaşlara eşleri ile birlikte toplu ulaşımda indirim kartı veren tek belediyenin Antalya Büyükşehir Belediyesi olduğunu sözlerine ekledi. - ANTALYA

