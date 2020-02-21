Başkan Ulutaş: 'Patara Yılı'nda daha iyi ivme yakalanacak' - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Ulutaş: 'Patara Yılı'nda daha iyi ivme yakalanacak' - Son Dakika

Başkan Ulutaş: 'Patara Yılı'nda daha iyi ivme yakalanacak'

6 saat önce

2020'nin 'Patara Yılı' ilan edilmesiyle ilgili toplantıya katılan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "Patara'nın önümüzdeki süreçte daha iyi ivme yakalayacağına inanıyorum" dedi.

Başkan Ulutaş: 'Patara Yılı'nda daha iyi ivme yakalanacak', System.String[]

2020'nin 'Patara Yılı' ilan edilmesiyle ilgili toplantıya katılan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "Patara'nın önümüzdeki süreçte daha iyi ivme yakalayacağına inanıyorum" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi 'Patara Yılı' ilan etmesine ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Kaş'ın Patara Mahallesi'nde Kaymakam Bülent Karacan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, belediye birim müdürleri ve meclis üyeleri ile mahalle sakinlerinin katıldığı toplantıda 2020 'Patara Yılı' konuşuldu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından turizmde 2020'nin 'Patara Yılı' ilan edilmesiyle ilgili konuşan Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş "Cumhurbaşkanımız tarafından 2020 'Patara Yılı' ilan edildi. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Patara'nın ve Pataralının yanında olacağız. Patara için çaba sarf edeceğiz." dedi.


Patara'da sadece turizmde gelişme yaşanmayacağına dikkati çeken Başkan Mutlu Ulutaş, "Buranın fiziki yapısı ve imarının da daha iyi duruma gelmesini sağlayacağız. Önümüzdeki günlerde ilgili bakanlıklar buraya gelecek. Mevzuatları çerçevesinde gereken yapılacak. Patara'yı ayağa kaldıracağız." ifadelerini kullandı.


Başkan Ulutaş, "Burada vatandaş ve devlet daha yapıcı şekilde çalışacağız. Patara'nın önümüzdeki süreçte daha iyi ivme yakalayacağına inanıyorum." diye konuştu. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:09 Kaynak: İHA
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