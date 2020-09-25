Başkan Utku Gümrükçü ilk 500 gününü anlattı - Son Dakika

Başkan Utku Gümrükçü ilk 500 gününü anlattı

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Arı Gibi Petek Petek, 500 Günlük Emek" vurgusuyla görevde bulunduğu ilk 500 günü CHP örgütüne anlattı.

Başkan Utku Gümrükçü ilk 500 gününü anlattı, System.String[]

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Arı Gibi Petek Petek, 500 Günlük Emek" vurgusuyla görevde bulunduğu ilk 500 günü CHP örgütüne anlattı.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, görevde bulunduğu ilk 500 günde gerçekleştirilen proje ve hizmetleri CHP il ve ilçe yöneticileri ile milletvekillerinin bulunduğu toplantıda anlattı. Başkan Gümrükçü'nün "Arı Gibi Petek Petek, 500 Günlük Emek" başlığı altında Çiğli Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen sunumuna, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekilleri Mahir Polat, Kani Beko, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, CHP il ve ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik kolları ile belediye meclis üyeleri katıldı. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda Başkan Gümrükçü, belediyedeki kurumsallaşma çalışmaları, belediyenin fiziki ve sosyal yatırım proje ve hizmetleri ile mali durum hakkında bilgi verdi.

Başkan Gümrükçü: "Çok daha fazlasını yapacağız"

Konuşmasına Çiğli'nin gelişimi için beklenti ve taleplere uygun birçok proje için çalıştıklarını belirterek başlayan Başkan Gümrükçü, "Göreve gelince öncelikle mali durumumuzu netleştirerek ciddi bir borç ödemesi gerçekleştirdik. Geçmişten bugüne çözülemeyen ama acil çözüme kavuşturulması gereken sorunlarımız var. Ayrıca 80 binden 200 bine çıkan ilçemizin yeni nüfusunun talepleri var. CHP'nin temel evrensel ilkelerine uygun, hem dünü hem bugünü hem de geleceği gözlemleyerek yeni projeler üretmeye ihtiyacımız var. Bu ilk 500 günde net tablomuzu ortaya çıkardık. Kurumsallaşma ve belediyenin net varlıklarını belirleme adına önemli çalışmalar yaptık. Birçok projeyi yaşama geçirdik. Bundan sonra da çok daha fazlasını yapacağız. Buradan sözünü veriyoruz" dedi.

"Belediyede dönüşüm"

Çiğli'yi değiştirmek için önce Çiğli Belediyesinde değişime gittiklerinin altını çizen Başkan Gümrükçü, "Belediyemizi daha çağdaş ve aktif hale getirirsek sorunları da daha acil çözeriz diye düşündük. Öncelikle mali durumumu düzeltmeye çalıştık. Kurumsal yapıyı geliştirdik. Belediyemizde yeni müdürlükler kurduk. Belediyemizin mal envanterini çıkardık. Vatandaş ilişkileri sistemi CRM, IP Santral, Call Center, İş'te Çiğli gibi vatandaşımızla hızlı iletişimi sağlayan projelerimiz hizmete girdi. Yakında da Çiğli Kent Konseyini kuracağız; ekim meclisinde gündeme gelecek. Esnaflarımızla ilişkilerimizi güçlü tutuyoruz. Mahallelerimize sandık kurmuştuk, 2021'de tekrar kuracağız. Dijital eğitim konusunda da çalışmalarımız sürüyor. Projesi olan herkese kapımız açık ve onlarla irtibata geçeceğiz. İlk 500 günde kadın, çocuk ve gençlere yönelik birçok projeyi yaşama geçirdik. Makamı mahallelere taşıyarak halkımızın yanında olduk. İmece panosu kurarak halkımıza taze sebze ve meyve ulaştırdık. Kişisel bakım, dil ve konuşma terapisi, temizlik, sıcak yemek, gıda kolisi, bayramlarda tüp ve kahvaltı kolileri, hoş geldin bebek, hasta nakil ve engellilere yönelik birçok projeyle halkımızın yanında olduk. Spora önem verdik, yeni branşlar açarak binlerce çocuğa spor yaptırdık. Pandemi sürecinde biraz sekteye uğrasa da her ay bir park açılışı gerçekleştirdik. Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirdik. Covid ile mücadelede belediye olarak tüm imkanlarımızla seferber olduk" diye konuştu.

Yücel: "Çiğli'nin ilçeyi sahiplenen ve geliştiren bir başkanı var"

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de konuşmasında, "Belediye başkanlarına Osmanlı İmparatorluğu döneminde 'şehri emin' denirdi ve bunun bir sebebi vardı. Çünkü bu makam şehre sahip çıkan, şehri ve halkı koruyan anlamına gelmektedir. Bugün her şeyden önce Çiğli Belediye Başkanımız Utku Gümrükçü'nün ilçesine sahip çıkan bir belediye başkanı olduğunu görüyoruz. Bunu öncelikle belediyenin kurumsal yapısını güçlendirerek, belediyenin yani halkın kaynaklarına sahip çıkarak, yönetim kadrosunu liyakate uygun bir şekilde kurarak yaptığını görüyoruz. Belediye başkanları başarılı olmak için makam odalarında değil, halkın arasında sokaklarda olmalı ve halkın her sorununu bilmeli ve çözmek için gayret göstermeli. Vatandaş istediği her anda belediyesine ulaşabileceğini bilecek. Çiğli Belediyesinin kurumsal yapısındaki güçlendirme ve belediye başkanımızın makam odasına pek uğramaması ve sokakları makam odasına çevirmesi bu işin Çiğli'de çok iyi yapıldığını gösteriyor. arak bizleri çalışmaları ile gururlandıran ve 500'üncü gününde ağırlayan genç, dinamik ve başarılı belediye başkanımız Sayın Utku Gümrükçü' ye çok teşekkür ediyorum. Çiğli'de halkımızın artarak süren desteğiyle birlikte, çok daha büyük hizmetler göreceğimizden hiç şüphem yok" sözlerine yer verdi. - İZMİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Deniz Yücel, İzmir, Çiğli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 16:49 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Utku Gümrükçü ilk 500 gününü anlattı - Son Dakika

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