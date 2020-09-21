Başkan Uysal, "Bütçemiz Muratpaşalıların desteğini alıyor" - Son Dakika

Başkan Uysal, "Bütçemiz Muratpaşalıların desteğini alıyor"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye'nin ilk dijital demokrasi platformu komsumeclisi.com üzerinde tartışma ve oylamaya açılan belediyenin 2021 bütçesinin Muratpaşalıların yüzde 82.

Başkan Uysal,

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye'nin ilk dijital demokrasi platformu komsumeclisi.com üzerinde tartışma ve oylamaya açılan belediyenin 2021 bütçesinin Muratpaşalıların yüzde 82.68 desteğini aldığını belirterek, "Şimdi sıra, komşularımızın nasıl kullanılacağına doğrudan karar vereceği 9 milyon lira için Ekim ayında başlayacak oylamada" dedi.

435 milyon liralık 2021 yılı taslak bütçesinin internet üzerinden ilçe sakinlerinin tartışması ve oylamasına açan Muratpaşa Belediyesi'nde süreç tamamlandı. Bir katılımcı bütçe denemesi olan, 13 yaş ve üzeri her Muratpaşalının doğal üyesi olduğu ve Türkiye'nin ilk dijital demokrasi platformu komsumeclisi.com üzerinden işleyen süreçte 7 ayrı başlıkta sınıflandırılan 435 milyon liralık bütçe önce forumlarda tartışmaya açıldı. Forumlarda tartışma devam ederken 11 Eylül'de bir hafta süren bütçe oylaması başladı.

Oylama için 435 milyon liralık bütçe 7 başlıkta sınıflandırıldı ve aralarında güneş enerji sistemlerini yaygınlaştırmaktan 50 bin öğrenciye online eğitim sağlanması gibi projelerin de aldığı hedeflerler tek tek belirtildi.

Buna göre, temel yatırım ve üretim hizmetleri için 178 milyon 860 bin liralık bütçe belirlenirken covid-19'la mücadelenin sosyal ve toplumsal boyutunda önemli çalışmalar gerçekleştiren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'yle birlikte kreş, kadın ve aile hizmetleri müdürlüklerinin kullanımında olan ve gelir eşitsizliğiyle mücadeleyi amaçlayan hizmetlere 61 milyon 982 bin lira ayrıldı.

Aynı zamanda covid-19'la mücadeleyi de içine alan toplum sağlığı ve çevre hizmetlerine 34 milyon 796 bin liralık bütçe belirlenirken kent tanıtımı, toplumsal birliktelik, kültür ve sanat etkinlikleri içinse 12 milyon 144 bin liralık bütçe ayrıldı. Halkla ilişkiler ve komşuluk hizmetleri için 20 milyon 591 bin lira; kent estetiği, tasarım ve dönüşüm hizmetleri içinse 43 bin 866 lira bütçe belirlendi. Bütçenin 82 bin 761 liralık bölümü ise diğer hizmet birimleri ve yönetim giderleri olarak yer aldı.

Başkan Uysal, internet üzerinden gerçekleştirilen oylamanın ardından hazırlanan taslak bütçenin yüzde 82.68'le Muratpaşalılarının desteğini aldığını açıkladı. Uygulamanın internet teknolojilerinin sunduğu imkanlarla bir doğrudan demokrasi denemesi olduğunu belirten Uysal, temel amaçlarının Muratpaşalıların vergileriyle oluşan belediye bütçesini tartışmaları ve bu tartışmalardan çıkan ortak aklı kent yönetimine yansıtmak olduğunun altını çizdi.

9 milyon lira için oy kullanacaklar

Muratpaşa Belediyesi'nin 2021 bütçesinin bu süreçten sonra mevzuatta yer aldığı şekliyle belediye meclislerinde görüşülüp oylanacağını belirten Başkan Uysal, "Ama bundan önce, 'serbest dilim' olarak ifade ettiğimiz bir bütçenin nasıl kullanılacağına, hangi hizmetlere aktarılacağına doğrudan komşularımızın karar vereceği bir oylamamız daha olacak. Bu oylamada komşularımız, 9 milyon liranın nasıl kullanılacağına doğrudan karar verecek. Oylama yine komsumeclisi.com üzerinden Ekim ayında başlayacak" diye konuştu. - ANTALYA

Ümit Uysal, Muratpaşa, Türkiye, Karar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 11:29 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Uysal, 'Bütçemiz Muratpaşalıların desteğini alıyor' - Son Dakika

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