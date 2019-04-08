Son Dakika Haberleri: Başkan Uysal, Mazbatasını Aldı

Başkan Uysal, Mazbatasını Aldı

1 saat önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Başkan Uysal, Mazbatasını Aldı, System.String[]
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Başkan Uysal, "Önümüzdeki süreç Antalya için daha verimli güzel, herkesi mutlu edecek çalışmaların yapıldığı dönem olacak" dedi.

Başkan Uysal, eşi Ümran Uysal'ın da katıldığı tören için Türkan Şoray Kültür Merkezi'ne Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le birlikte geldi. Tören için Kültür Merkezi hınca hınç dolarken Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, CHP ve İYİ Parti il ve ilçe başkanları da törende yer aldı.

Başkan Uysal, alkışlar arasında mazbatasını Muratpaşa İlçe Seçim Kurulu başkanlarından aldı. Alkışların ve tezahüratların uzun süre kesilmediği törende Başkan Uysal, Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ve törende yer alan ilçe belediye başkanlarını da sahne davet etti. Başkan Uysal'ın mazbatasını almasının ardandan seçilen belediye meclis üyeleri ve muhtarlar da mazbatalarını İlçe Seçim Kurulu Başkan ve üyelerinden teslim aldı.

Başkan Uysal, törenin ardından yaptığı açıklamada, başta vergileriyle Muratpaşa'nın icraatlarına katkı koyan herkese ve CHP ve İyi Parti emekçilerine teşekkür ettiğini söyledi. Başkan Uysal, "Onurluyuz mutluyuz. Önümüzdeki süreç Antalya için daha verimli güzel, herkesi mutlu edecek çalışmaların yapıldığı dönem olacak" diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ise "Hep birlikte Antalyamız için çalışacağız. Kazanan Antalya oldu, demokrasi oldu" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:36 Kaynak: İHA

Antalya, Muratpaşa, Türkan Şoray, Uysal, Güncel
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