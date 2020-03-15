Başkan Uysal: "Virüse karşı tüm imkanları seferber ediyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Uysal: 'Virüse karşı tüm imkanları seferber ediyoruz' - Son Dakika

Başkan Uysal: "Virüse karşı tüm imkanları seferber ediyoruz"

6 saat önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, şoför esnafıyla bir araya geldiği kahvaltıda, Korona virüs salgınına karşı Muratpaşa Belediyesi olarak tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek, "Dayanışma içinde bu süreci atlatacağımızı düşünüyorum.

Başkan Uysal:

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, şoför esnafıyla bir araya geldiği kahvaltıda, Korona virüs salgınına karşı Muratpaşa Belediyesi olarak tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek, "Dayanışma içinde bu süreci atlatacağımızı düşünüyorum. Hep beraber bu badireyi de atlatacağız" dedi.


Başkan Uysal, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Niyazi Özçelik'in ev sahipliğinde düzenlenen ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Türkiye Kahveciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, Antalya Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin'in de katıldığı dayanışma kahvaltısına konuk oldu. Kahvaltıda çok sayıda taksi durak başkanı ve taksici esnafı da yer aldı.


Uysal, yapığı konuşmada pandemi haline gelen Korona virüs salgınına karşı Muratpaşa Belediyesi olarak tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi. Alınan önlemler çerçevesinde başta belediyeye ait kamusal mekanlar olmak üzere cami gibi kitlesel kullanılan yerleri dezenfekte ettiklerini belirten Uysal, eğitim kurumları ve yaşlı evi gibi hizmet noktalarının da belli süreler çerçevesinde kapattıklarını aktardı. "İhtiyatlı olmamızda fayda var" diyen Uysal, şoför esnafının da araçlarını sık sık dezenfekte etmesinin de büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Uysal, "Dayanışma içinde bu süreci atlatacağımızı düşünüyorum. Hep beraber bu badireyi de atlatacağız" dedi. - ANTALYA

Süleyman Şahin, Ümit Uysal, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'da ilk yeşil erik hasadı kilosu 500 TL'den Dubai'ye gönderildi
Kazakistan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği

Son Dakika Haberleri
18:07 ANTALYA Pazar ayininde 'koronavirüs' önlemi
18:03 Çığ altından çıkarılan itfaiye erinin cenazesi, son yolculuğuna uğurlandı - VAN
18:03 SPOR Derbi için takımlar stada geldi
18:00 Çığ altında kalan araçların çıkarılması için çalışma başlatıldı
18:00 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Çorum'da incelemelerde bulundu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 18:12:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Uysal: "Virüse karşı tüm imkanları seferber ediyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]