Son Dakika Haberleri: Başkan ve yardımcılarından Emniyet Müdürüne hoş geldin ziyareti
Son Dakika Güncel Başkan ve yardımcılarından Emniyet Müdürüne hoş geldin ziyareti

Başkan ve yardımcılarından Emniyet Müdürüne hoş geldin ziyareti

2 saat önce

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, göreve yeni başlayan İlçe Emniyet Müdürü Erman Akkaya'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan ve yardımcılarından Emniyet Müdürüne hoş geldin ziyareti, System.String[]

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, göreve yeni başlayan İlçe Emniyet Müdürü Erman Akkaya'ya nezaket ziyaretinde bulundu.


Ziyarette Milas Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Çayırlı ve Hüseyin Çöllüoğlu'da hazır bulundu. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Emniyet Müdürü Erman Akkaya'ya makamında gerçekleşen görüşmede yeni görevinde başarılar diledi.


Ziyaret sırasında özellikle kent merkezinde yaşanan trafik, otopark sorunu ve MOBESE sistemi konuları ele alındı. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ve İlçe Emniyet Müdürü Erman Akkaya ziyaretin sonunda, halkın duyarlılığı ve kurumların çözümlere yönelik olarak işbirliği içerisinde çalışmasıyla tüm sorunların aşılacağına inandıklarını ifade etti.


Ziyaret toplu fotoğraf çekimi sonrası son buldu. - MUĞLA

Muhammet Tokat, Milas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Şampiyonu Busenaz Sürmeneli'yi tebrik etti
Erdoğan'dan Münbiç konusunda Şam-YPG anlaşmasına ilk yorum: Biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız Fransızlardan milli maç öncesi sosyal medyada 'asker selamı' kampanyası: Maç iptal edilsin Son Dakika: Bordo Bereliler ve komandolar Münbiç'e ilerlemeye başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 13:36:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan ve yardımcılarından Emniyet Müdürüne hoş geldin ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]