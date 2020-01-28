Başkan Vekili Aslan'dan mahalle ziyareti - Son Dakika
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Başkan Vekili Aslan'dan mahalle ziyareti

6 saat önce

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Karakoç Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Başkan Vekili Aslan'dan mahalle ziyareti, System.String[]

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Karakoç Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.


Başkan Vekili Sinan Aslan, sorunlarını dinlemek için mahalle halkı ile bir araya geldi. Burada bir açıklama yapan Aslan, "Bugün Karakoç Mahallemizdeki vatandaşlarımızla büyüklerimizle bir araya geldik. Onlarla hem hasbıhal ettik hem de yapılması gereken işlerimiz hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Bizleri sıcak ve samimi bir şekilde misafir eden hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Halkımızın rahatı için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.


İncelemeler kapsamında Erçek Jandarma Komutanlığını da ziyaret eden Aslan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hacı Mehmet Demir'den bölgedeki asayiş olayları ve alınan tedbirler hakkında bilgi aldı. - VAN

Jandarma, İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:20 Kaynak: İHA
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