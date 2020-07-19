Başkan Vekili Taşgın yatırımları yerinde inceledi - Son Dakika

Başkan Vekili Taşgın yatırımları yerinde inceledi

Bilecik'in Osmaneli ilçe Belediye Başkan Vekili Saim Taşgın, belediye bünyesinde yapılmakta olan yatırımları yerinde inceledi.

Bilecik'in Osmaneli ilçe Belediye Başkan Vekili Saim Taşgın, belediye bünyesinde yapılmakta olan yatırımları yerinde inceledi.

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Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'in izinli olması sebebiyle yerine bakan Başkan Vekili Taşgın; Osmaneli konaklarının restorasyon çalışmalarını, tarihi Lefke Çarşısı'nın bulunduğu sokak sağlamlaştırma, Kadın ve Genç Girişimciler Merkezini, 4,5 kilometrelik orta refüj çimlendirme çalışmalarını, BŞEÜ Osmaneli MYO için belediyede yapılan aşçılık okulunu, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü ve noter için restorasyonunda sona gelinen Aynalı Konağını teknik ekip ile birlikte inceledi.


"Osmaneli halkı kendine hizmet edenleri de asla unutmaz"


Osmaneli Belediyesince yapılan ve sadece çevre düzenlemesi kalan bakanlık onaylı toptancı halini ziyaret eden Başkan Vekili Saim Taşgın aynı yerdeki karpuz pazarını da ziyaret etti. Başkan Vekili Saim Taşgın, incelemeler sonrası yaptığı açıklamada, "Karpuzun ve diğer ürünlerimizin iyi fiyatla alıcı bulmasının belediyemizde yapmış olduğumuz toptancı halidir. Aynı alanda yeni yapılan domates ve hububat yükleme tesisinde de inşaatı inceleyen Başkan Vekili ilçe tarımı için belediye olarak hal kompleksi, yöresel ürün üretim merkezi, bakanlık onaylı mezbaha, kadın girişimciler kooperatifi, yükleme tesisi, akaryakıt tesisi ile çiftçimize destek olmaya devam ediyoruz. Önceki dönemde başkan ve meclis üyeleri ile birlik ve beraberlik içinde hareket ederek kararları oy birliği ile aldık. Birlik ve beraberliğimiz hizmetlere yansıdı ve Cumhuriyet tarihinin tüm dönemlerinden daha fazla yatırımı ilçemize kazandırdık. İnşallah bu dönemde de meclis üyelerimiz ve siyasi parti başkanları aynı olgunluğu gösterir ve milletin tüm meclis üyelerinden ve başkanımızdan beklediği yatırımları gerçekleştiririz. Bugün Osmaneli tarihinde 2014-2019 dönemi ve başkan, meclis üyeleri tarihe altın harflerle isimlerini yazdırdı. Osmaneli halkı kendine hizmet edenleri de asla unutmaz. Dönemler geçici hizmetler, yatırımlar kalıcıdır" dedi. - BİLECİK

Münür Şahin, Osmaneli, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 13:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Vekili Taşgın yatırımları yerinde inceledi - Son Dakika
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