Başkan Vergili, Çerçiler'de Sorunları Dinledi
1 saat önce
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Çerçiler Mahallesi'ni ziyaret etti.
Karabük
Belediye Başkanı Rafet Vergili
, Çerçiler Mahallesi'ni ziyaret etti.
Vergili, mobil başkanlık ofisi uygulaması kapsamında Çerçiler Mahallesi'nde halkla bir araya geldi.
Mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini dinleyerek not alan Vergili, belediyenin hizmet ve projelerini de anlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:07 Kaynak: AA
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