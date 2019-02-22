Son Dakika Haberleri: Başkan Vergili'den İl Kültür Müdürlüğü'ne Ziyaret

Başkan Vergili'den İl Kültür Müdürlüğü'ne Ziyaret

1 saat önce

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.

Başkan Vergili'den İl Kültür Müdürlüğü'ne Ziyaret, System.String[]
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.

Başkan Vergili, İl Kültür Müdürü İbrahim Şahin ve personellerine ziyarette bulundu. Ziyaret esnasında Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye parti üyeleri eşlik etti. Karabük İl Kültür Müdürü İbrahim Şahin ve personelleri ise yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:23 Kaynak: İHA

İbrahim Şahin, Rafet Vergili, Karabük, Güncel
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