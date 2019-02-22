Başkan Vergili'den İl Kültür Müdürlüğü'ne Ziyaret
1 saat önce
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.
Karabük
Belediye Başkanı Rafet Vergili
, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.
Başkan Vergili, İl Kültür Müdürü İbrahim Şahin
ve personellerine ziyarette bulundu. Ziyaret esnasında Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye parti üyeleri eşlik etti. Karabük İl Kültür Müdürü İbrahim Şahin ve personelleri ise yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - KARABÜK
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:23 Kaynak: İHA
AK Partili Aday ve MHP'li Aday Sosyal Medyada Birbirine Girdi: Esnaf Kan Ağlarken Sen Danstasın
Kurulan Yeni Şirket Sayısında Büyük Artış
Siirt'in Unutulmaya Yüz Tutmuş Lezzetleri Gençlerle Geleceğe Taşınacak
Kırmızı Bültenle Aranan DEAŞ'lı 2 Kadın Terörist Adliyeye Sevk Edilirken Görüntülendi