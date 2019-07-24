Son Dakika Haberleri: Başkan Vergili Emniyet Genel Müdürü Aktaş'a başarılar diledi
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Başkan Vergili Emniyet Genel Müdürü Aktaş'a başarılar diledi

1 saat önce

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Aktaş'ı ziyaret ederek başarılar diledi.

Başkan Vergili Emniyet Genel Müdürü Aktaş'a başarılar diledi, System.String[]
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Aktaş'ı ziyaret ederek başarılar diledi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Aktaş'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Daha önceki Yıllarda Karabük'te Vali olarak görev yapan Aktaş, ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye teşekkür etti. - KARABÜK
Emniyet Genel Müdürlüğü, Rafet Vergili, Mehmet Aktaş, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:32 Kaynak: İHA
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