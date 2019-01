Başkan Vergili Yeni Dönem Yeni Projelerini Açıkladı

Karabük Belediye Başkanı ve adayı Rafet Vergili, yeni dönem projelerini düzenlediği tanıtım toplantısı ile açıkladı.

Karabük Belediye Başkanı ve adayı Rafet Vergili, yeni dönem projelerini düzenlediği tanıtım toplantısı ile açıkladı.



Yoğun ilgi nedeniyle salona sığmayan davetli topluluğuna hitap eden Başkan Vergili; "Karabük'ün önümüzdeki 50 yılını inşa etmek için 5 yıllık programla yola çıktık. Bu yolda bizlerle birlikte olun, bizlerden dualarınızı esirgemeyin, bizde sizler için ne gerekiyorsa gece gündüz tamamlayıp Karabük'ün 50 yılını inşa etmiş olalım" dedi.



Yenişehir Büyük Kulüpte gerçekleşen proje tanıtım törenine, kentin her kesiminden kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.



Büyük Kulüp alt ve üst salonunu tamamen dolduran davetli topluluğuna hitaben konuşan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 2009 yılında bu yola çıkarken, her şeyini kazandığı Karabük'e ve Karabük halkına borcunu ödemek için çıktığını ve Karabük halkından bir 5 yıl daha vize istediğini belirtti.



Başkan Vergili konuşmasına şu şekilde devam etti, "2009 senesinde aday olduğum zaman Karabük için şunu söylemiştim; Karabük 1938 yılında ilk kurulduğu zaman Karabük'e tüm çevre illerden gelenler ışık ile elektrik ile tanıştılar. O günkü imkanlarla hızlı bir şekilde çarpık bir şehirleşme oldu. Biz bugün bu çarpık yerleşimi düzeltmeye çalışıyoruz. 2009 senesinde belediye başkanı olmak istememin en büyük sebeplerinden birisi şuydu; Karabük her tarafı pankartlar ile donatılan, algı yönetimi ile yönetilen bir şehirdi. !Ne isteniz de yapmadık, istediniz de yapmadık mı?' pankartlarını okurken aracım çukura düşüyordu. Karabük'te asfalt olan hiçbir yol yoktu. Dedim ki, belediye başkanı olmak bu kadar kolaysa bende hayırlısıyla aday olurum. Cenab-ı Allah'ta nasip ederse bizde Karabük'te edinmiş olduğumuz mal varlığımızı vefa olarak Karabüklülere ödemiş oluruz. Cenab-ı Allah'ta bizlere belediye başkanlığını nasip etti. Bize oy veren MHP'li, Ak Partili, CHP'li, Büyük Birlik Partili ve Saadet Partili kardeşlerimin hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.



Karabük konuşurken hiçbir ihtiyacı yokmuş gibi, yine konuşurken çok şeylere ihtiyacı varmış gibi anlatılan bir şehir. Karabük'ümüzün ihtiyaçları bir hayli fazla. Karabük'ümüzün eksikleri bitmiş değil. Karabüklülerin biraz olsun refah ve mutluluk içerisinde yaşamalarını sağlayacak etkenleri, unsurları, suyu, kanalizasyonu, istinat duvarlarını inşallah bundan sonraki görev süremiz içerisinde yapacağımız yeni projeler ile hayata geçirecek, Karabüklülerin daha mutlu, daha refah içerisinde yaşamasını sağlamaya devam edeceğiz. Bizim işimiz devlete fazla yük bırakmadan Karabük'ün geleceğini inşa etmek".



"Kesintisiz Ulaşım Projesi"



10 yıllık görev süresi içerisinde hayata geçirdiği mega projelerle sıradışı bir başkanlık yapan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, önümüzdeki 5 yıl için hazırladığı projelerle de yine gündeme damgasını vurdu. Başkan Vergili projelerini tanıtmaya kentin trafik sorununu çözmeye yönelik program ile başlarken, konuyla ilgili şu bilgileri verdi; "Biz bugüne kadar Karabük'te istişare etmeden hiçbir konuyu ele almadık. Rafet Vergili bildiğini okuyor, yok şunu yapıyor, yok bunu yapıyor diyebilirler. Burada çalışmış olduğumuz arkadaşlarımız var, ben bu güne kadar 'her şeyi ben biliyorum' diyerek tek başıma iş yapmadım. Bizim en son yaptırmış olduğumuz anketlerde Karabük'teki en büyük problemlerden bir tanesi ulaşım problemi. Mevcut iktidar 16 yıldan buyana konuşmakta, sürekli olarak bir şeyler söylemekte, ancak Karabük ile ilgili de hiçbir icraatları bulunmamakta. İşleri güçleri yapılan battı çıktıyı eleştirmek. Battı Çıktı bir gün kapatıldı Karabük'te trafik kaosa döndü. Biz bu battı çıktıyı belediyenin imkanları ile yapacağız dediğimiz zaman da herkes "Rafet Vergili hayal görüyor, yıldızları gökten indiriyor, belediye bütçesiyle bunlar yapılır mı?" diyorlardı. Belediyemizin şuandaki mali yapısıyla biz üç battı çıktı, üçte üst geçidi daha problemsiz bir şekilde yapabiliriz. Çünkü Karabük'e farklı bir belediyecilik anlayışı geldi. Peki, biz burada devlet kurumları ile iş birliği yapacak mıyız? Mutlak suretle iş birliği yapacağız. Devlet kurumlarıyla birlikte çalışmalarımız mutlaka olacak. Ama devlet kurumlarına sen şunu yap, sen bunu yap diyerekten talimat vermeyeceğiz. Belediyecilik anlayışında, ben devlet kurumlarına şunları yaptıracağım, devlet kurumlarına bunları yaptıracağım gibi bir anlayış olmaz. Biz çok rahatlıkla belediye bütçesinden 5 yıl içerisinde 3 tane alt geçit, 3 tane üst geçit yaparak Karabük'te trafik problemini çözmüş olacağız".



"Şehir Parkı Projesi"



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Karabük ziyaretinin ardından gündeme atılan 'Kent Meydanı Millet Bahçesi olsun' önerilerine ve 'Burada camiye ihtiyaç yok' iddialarına da yanıt veren Başkan Vergili, bu iddialar ve Şehir Parkı Projesiyle ilgili ise şu açıklamaları yaptı, "Karabük'te meydan ile ilgili bir tartışma var. Meydan Millet Bahçesi olsun mu olmasın mı? Karabük Kent Meydanı herkesin gıptayla bakacağı bir proje. Türkiye'nin yayalaştırılmış en büyük meydanı. Dünyanın her yerindeki kent meydanları arkadaşların tabiriyle taş yığınıdır. Geçenlerde şehrimize gelen Bakan Bey ısrarla "meydanın yanına da bir cami gerekli" dediği halde milletvekillerimizden bir tanesi eli ile Yenişehir Camisini gösteriyor. Biz ise Karabük'e mutlaka bir Cuma Camisi gerekir diyoruz. Dünyanın bütün meydanlarının etrafında mutlaka bir ibadethane olur. Biz 30 Marta kadar Yenişehir Fidanlık bölgesindeki Şehir Bahçesini bitireceğiz. Tüm dostlarımı 30 Martta çay içmeye davet ediyorum. Milletvekillerine de biz bu işi yük etmiyoruz. Yapılmasını devlete, Çevre Bakanlığına ve diğer kurumlara bırakmıyoruz. Onları da buradan 30 Mart akşamı kek dağıtmaya davet ediyorum".



"Batı Karadeniz Bölgesinin İlk ve Tek Bilim ve Teknoloji Merkezi"



Gençlere yönelik olarak projelendirilen Bilim ve Teknoloji Merkezi hakkında da bilgiler veren başkan Vergili "Bu projemiz tamamen gençlerimize yönelik. Şöyle söyleyeyim, bu proje Batı Karadeniz'de tek. Biz burayı yaptığımız zaman bütün civar iller burayı ziyarete gelecek, Safranbolu'ya gelen turistler buraya gelecek, okullarımız sırayla gelip eğitimlerini tamamlayacak. Bu proje ile ilgili şunu da söyleyeyim; ne finans problemimiz var, ne yer problemimiz var, ne de uygulama problemimiz var. İnşallah Karabük'ümüzün gençleri bu şekilde modern bir bilim merkezinden faydalanabilecektir." dedi.



"Katı Atık Bertaraf ve Geri Dönüşüm Tesisi Projesi"



Katı Atık Bertaraf ve Geri Dönüşüm Tesisi ile ilgili de merkezi hükümetin Karabük temsilcileriyle büyük polemikler yaşadıklarını ifade eden Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, yer tespitini yaptıklarını ve çok yakında ihaleye çıkacaklarını ifade ederek,



"Yıllardan bu tarafa kangren olmuş bir problem. 2009 senesinde göreve geldiğim zaman heyelan olan bir bölgede yer tespiti yapılmış. Orman alan üzerinde bir Çöp Toplama Merkezi yapmayı düşünüyorlar. Önce 3 sene orman alanından çıkarılmaya çalışıldılar. 2 senede yapımı ile çalışıldı. 2 sene sonra heyelan oldu, aşağı yukarı devletin 4,5 trilyon lirası heba oldu. Biz o zamanda burası çok yanlış bir yer dedik. Her şeyden evvel çöp nakliyesiyle ilgili büyük masraf yapılacak, büyük enerji, mazot, benzin parası verilecek bir bölge. Buraya bunu yapmanız büyük bir yanlışlıktır. Gelin hazine arsası bulalım dedik. Bu tesisi orman alanına yaparsanız devlet yüzde 30 kredi veriyor, hazine arazisine yaparsanız devlet yüzde 70 kredi veriyor. O tarihteki milletvekilleri biz buraya proje parası verdik dediler. Şimdi Karabük'te yeri bulduk. Hiç kimseye problem olmayacak. Karabük'ün tüm ilçelerinin en az 50 yıllık çöp depolama problemini çözebilecek bir alan. Burada da devlete hiç yük olmadan, yap işlet devret modeli ile belediyede buradan kar alarak hemen ihaleyi yapabilecek durumda. Yalnız çet raporunu bekliyoruz. Daha önceden insan başına düşen çöp miktarı 0,98 kg iken bunu devlet yönetmeliği 1. 1 kg yaptı bizimde şuandaki çöp depolama sahamızdaki çet raporu birinci sınıf rapor haline gelmiş oldu. Tahmin ediyorum ki 3,4 ay daha sürecek. Belediye olarak biz buradaki her türlü planlamaları yaptık. Bütün çalışmalarımızı tamamladık. Çok yakında da ihaleye çıkartıp Karabük'ün 50 yıllık problemini çözmüş olacağız" dedi.



"Kentsel Dönüşüm Projeleri"



Cumapazarı ve Kartaltepe DDY arazileri, Çarşamba Pazarı gibi bölgelerde büyük kentsel dönüşüm projeleri hazırladıklarını ve önümüzdeki dönem bu mega projeleri hayata geçireceklerini de ifade eden Vergili, belediye olarak kamu kurum ve kuruluşlarına her zaman destek verdiklerini, ayrıca TOKİ ile yaptıkları görüşmeler neticesinde emeklileri dağın tepesinden kurtardıklarını ifade etti.



Vergili, sağlık tarama ve tedavi merkezi, yağmur suyu drenaj projesi, kanyon park ve kanyon düğün salonları, yeni sosyal yaşam merkezleri, kreşler ve parklar ile diğer projelerini slayt eşliğinde katılımcılara tek tek anlattı. - KARABÜK

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

