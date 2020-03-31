Başkan Vidinlioğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Son Dakika

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Başkan Vidinlioğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
6 saat önce
Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Milli Dayanışma Kampanyasına 2 maaşını bağışlayarak destek oldu.
Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Milli Dayanışma Kampanyasına 2 maaşını bağışlayarak destek oldu.
Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyasına destek verdi.
Kampanyaya 2 maaşıyla katıldığını açıklayan Başkan Vidinlioğlu, tüm Kastamonulu iş adamlarını da kampanyaya katılmaya davet etti. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 01:15 Kaynak: İHA
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