Başkan Yanmaz şampiyonun bisikletini sürdü

Tepe İniş Sporu sporcusu Emirhan Eroğlu, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ı makamında ziyaret etti. Bakan Yanmaz şampiyonun bisikletini sürdü.

Türkiye'de düzenlenen Downhill Bisiklet uluslararası yarışmalarda birçok madalya alan Akçakocalı sporcu Emirhan Eroğlu, Akçakoca'nın dağlık ve yüksek kesimlerde, ayrıca merdivenler üzerinde antrenman yaparak formunu koruyor. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ile bir araya gelen Emirhan Eroğlu, son olarak Erciyes Dağı'nda gerçekleştirilen yarışlarda Türkiye Şampiyonu olduğunu belirterek Türkiye'yi yurt dışında temsil etmek istediğini ve bu sporu Düzce ve Akçakoca'da da yapılmasının faydalı olacağını dile getirdi.

Her zaman spora ve sporcuya destek verdiğini ifade eden Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Eroğlu'nun başarılarının Düzce ve Akçakocalılara gurur verdiğini söyledi. Başkan Yanmaz, "Türkiye'nin geleceği olan gençlerimizin spor yapmaları beni mutlu ediyor. Emirhan Eroğlu kardeşimize nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Başkan Yanmaz ile hatıra fotoğrafı çektiren Eroğlu, Belediye Binası önünde bisikleti ile mini show yaptı. - DÜZCE