Başkan Yaşar öğretmenleri yalnız bırakmadı - Son Dakika

Çat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün gerçekleştirmiş olduğu Öğretmenler Yemin Törenine Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar da katıldı.

Bugün yemin ederek göreve başlayan ve yeni atanan öğretmenlere "hayırlı olsun" dileklerini ileten Başkan Yaşar, öğretmenlik mesleğinin önemine vurgu yaptı.

Çat'ta görev yapacak olan öğretmenlere çeşitli hediyeler de sunan Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, kendisinin de bir dönem öğretmenlik yaptığını hatırlatarak, "İnsanlara ve insanlığa doğrudan faydalı olmanın yolu öğretmenlikten geçiyor. Ne mutlu bana ki, kısa bir dönem de olsa böylesine kutsi bir mesleği ifa ettim" dedi.

Erzurum'un Çat ilçesinde öğretmenlik yapmanın ise, bir ayrıcalık olduğunu ifade eden Başkan Yaşar, "Biz burada öğretmenlerimizi ailemizin bir ferdi ve parçasıymış gibi görüyoruz. Bugüne kadar ilçemizde görev yapmış olan tüm öğretmenlerimize minnet ve şükran duygularımızı ifade ediyor, ahirete irtihal edenleri ise rahmetle anıyoruz. Göreve yemin ederek başlayan kıymetli öğretmenlerimize de, meslek yaşamlarında üstün başarılar diliyoruz" diye konuştu. - ERZURUM