Son Dakika Haberleri: Başkan Yavaş, İç Anadolu sanayicilerini kabul etti
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Başkan Yavaş, İç Anadolu sanayicilerini kabul etti

1 saat önce

Başkan Yavaş, İç Anadolu sanayicilerini kabul etti İç Anadolu Sanayici ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Akyürek ve heyeti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret ettiANKARA - İç Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet...

Başkan Yavaş, İç Anadolu sanayicilerini kabul etti
İç Anadolu Sanayici ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Akyürek ve heyeti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti
ANKARA - İç Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Akyürek başkanlığında 13 dernek başkanı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.
Görüşmede Başkent'te istihdamın geliştirilmesi ve iş hayatında verimin artırılması konuları masaya yatırıldı.
İş dünyası ile iş birliği çağrısı
Başkan Yavaş, Büyükşehir Belediyesi ile iş dünyasının ortak projelere imza atabileceğini vurgularken, Federasyon Başkanı Mehmet Akyürek, iş birliği çağrısına olumlu yaklaştıklarını söyledi.
Ankara'da sanayi sektörüne yetişmiş iş gücü sağlanması için ağırlıklı olarak kadınların eğitimine yönelik iş birliği yapabileceklerini belirten Akyürek, Başkent'te açmayı planladıkları sanayi müzesi için de Büyükşehir Belediyesi'nden destek talebinde bulundu.
İstihdam öncelikli yatırımlar
İş dünyasının taleplerini dinleyerek, tek tek not alan Başkan Yavaş, yasal mevzuat çerçevesinde iş birliğine hazır olduklarını vurguladı.
Mevcut sorunların çözülmesi için elinden gelen desteği vereceğini ifade eden Başkan Yavaş, Ankara'da yatırımlara ve iş gücüne katılımın artmasını sağlayan projelere öncelik vermek istediklerini ifade etti.
Mehmet Akyürek, Mansur Yavaş, İç Anadolu, Ankara, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:38 Kaynak: İHA
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