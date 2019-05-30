Başkan Yıldırım'dan Kadir Gecesi Mesajı

Mesajında, Kadir Gecesi'nin önemini belirten Başkan Yıldırım, bu gecenin, insanlara dünya ve ahiretini mamur etme şansını verdiğini kaydederek, "Kadir Gecesi, karanlıklar ve cehalet içinde yüzen insanoğluna kurtuluş yolunu gösteren yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in, Allah tarafından sevgili peygamberimize 'Oku' emriyle vahyedilmeye başlandığı ilk gecedir ve bin aydan daha hayırlı olduğu yine bizzat Allah tarafından belirtilmektedir. Bu nedenle bu geceyi iyi değerlendirerek, dünya ve ahiretimizi mamur edecek ameller yapmaya gayret edelim" diye ifade etti.

Bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunun bizzat Kur'an-ı Kerim'de açıklandığını belirten Başkan Yıldırım, "İnsanlık âlemi için birer kurtuluş, bağışlanma ve mağfiret günleri olan kandillerin en anlamlısını bu akşam idrak edeceğiz. Hem Ramazan-ı Şerif gibi mübarek bir ayda bulunmamız, hem de yüce Allah tarafından övülmüş bir gece olması hasebiyle, Kadir Gecesi büyük önem arz etmektedir. Bu gecede günahların bağışlanacağı, duaların kabul edileceği ifade ediliyor. Bu nedenle insanlık olarak sıkıntıların, felaketlerin yaşandığı şu dönemde yapılacak dualar birer kurtuluş vesilesi olabilir. Yüce Rabb'imizin rahmet ve mağfiret yağmurları, bütün dünya için yeni kapıların açılmasına vesile olabilir" şeklinde konuştu.

Kadir Gecesi'nin aynı zamanda bayramın müjdecisi olduğunu da hatırlatan Başkan Yıldırım; "Kadir Gecesi ile birlikte bayram havasını da solumaya başladığımız şu günlerde, Gölbaşılı hemşerilerimin ve tüm Müslümanların kandilini en içten dileklerimle tebrik ediyor, şehrimiz, ülkemiz, İslam dünyası ve bütün insanlık için hayırlı gelişmelere vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.