Başkan Yıldız'a ziyaretler devam ediyor

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Çanakkale Derneği, önceki dönem Bayramiç Belediye Meclisi üyesi Bahtiyar Gök ve Bayramiç Cami Kebir Mahallesi Muhtarı Nurettin Atmaca, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız'ı makamında ziyaret ettiler.



Önceki EYT Çanakkale Derneğini ağırlayan Başkan Yıldız, Dernek Başkanı Murat Çağlayan ve Yönetim Kurulu üyelerine ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek kendilerine teşekkür etti. Daha sonrasında önceki dönem Bayramiç Belediye Meclisi üyesi Bahtiyar Gök ve Bayramiç Camii Kebir Mahallesi Muhtarı Nurettin Atmaca tarafından ziyaret edilen Başkan Yıldız, kendileri ile bir süre sohbet etti. - ÇANAKKALE