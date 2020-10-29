Başkan Yılmaz: Cumhuriyet 97 yıl önce edilen büyük yemindir - Son Dakika

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında, "Cumhuriyet, aynı zamanda 97 yıl önce edilen büyük bir yemindir." dedi.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Destansı bir kurtuluş mücadelesi ve onurlu bir direniş sonucunda kurulan Cumhuriyetimizin 97'nci yıldönümünü büyük bir manevi sevinçle kutluyoruz. Atatürk'ün 'Benim en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimiz, O'nun dehası, komutanlık nitelikleri, geniş vizyonu ve yüksek milliyetçilik duygularının milletimizle kaynaşmasının sonucudur. Cumhuriyet; milletimizin doğudan batıya, kuzeyden güneye, kadın-erkek, yaşlı-genç demeden; kan, gözyaşı ve bin bin emekle inşa ettiği emsalsiz bir şaheserdir. Bu şahesere sahip çıkmak, korumak ve kollamak her Türk vatandaşının vazgeçilmez görevi olmalıdır.

Bu sebeple Türkiye Cumhuriyeti; şehit kanıyla, savaş meydanlarındaki kahramanlıklarla ve hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz fedakarlıklarla vücut bulmuş ve sonsuza kadar yaşamayı da ziyadesiyle hak etmiştir. Cumhuriyet, aynı zamanda 97 yıl önce edilen büyük bir yemindir. Cennet vatan Türkiye'mizi lider ülke seviyesine ulaştırmak, milletimizin her bir ferdinin müreffeh bir yaşam sürmesini kalıcı hale getirmek; bugün bizlerin, yarın gelecek nesillerin elindedir. Bizler bu ülkü ve hedeflerimizi gerçekleştirmekle meşgul olurken, önümüze set oluşturmak isteyen müstevliler de pusu kurup beklemektedir. Tarihin en zor dönemlerinde nice fırtınalarla baş eden büyük milletimiz, dahili ve harici işbirlikçiler tarafından planlanan sinsi oyunları bozguna uğratacak, ülkemizin üzerine adeta bir kabus gibi çökme niyetinde olan kara bulutları darmaduman edecek güçtedir.

Salgın felaketi yaşadığımız şu günlerde ise doğudan batıya, kuzeyden güneye milletimizin tüm fertlerinin kardeşlik bağlarıyla bağlanmaları, sımsıcak duygularla birbirine kenetlenerek Cumhuriyet'imize sahip çıkmaları elzemdir. Bu bağlamda pandemi günlerinde milli dayanışmayı ön planda tutarak yardım elini esirgemeyen tüm hemşerilerime teşekkürlerimi iletiyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, hastalarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Devletimizin bağımsızlığı, milletimizin birliği ve Cumhuriyetimizin devamlılığı için hayatlarının baharında teröristlerin hain saldırıları neticesinde şehit olan kahraman güvenlik kuvvetlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Muazzam mücadelelerle fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür nesillerin yetişmesini temin eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kurucu kahramanları saygıyla anıyor, Silivrili hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."