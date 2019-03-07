Son Dakika Haberleri: Başkan Yılmazer, Personelin Kadınlar Gününü Kutladı

Başkan Yılmazer, Personelin Kadınlar Gününü Kutladı

56 dakika önce

Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer ve eşi Nurten Yılmazer 8 Mart dünya kadınlar günü vesilesiyle personelinin kadınlar gününü kutladı.

Başkan Yılmazer, Personelin Kadınlar Gününü Kutladı, System.String[]
Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer ve eşi Nurten Yılmazer 8 Mart dünya kadınlar günü vesilesiyle personelinin kadınlar gününü kutladı.

Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer ve eşi Nurten Yılmazer, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' sebebiyle düzenlenen yemekte, belediye bayan personeli ile bir araya geldi. Programa Başkan Yılmazer ve eşinin yanı sıra, Sapanca Belediye Meclis Üyesi Ayşe Kösemen, Cengiz Emil ve belediye personeli katıldı. Tüm personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Başkan Yılmazer, yemek öncesi yaptığı konuşmada, "Bütün fedakarlığı ile ailenin temel taşı olan kadınlarımız, huzurlu, mutlu ve geleceğinden emin fertler yetiştirmek için olağanüstü gayret göstermektedirler. Dolaysıyla kadının olmadığı ya da ihmal edildiği toplumların sağlıklı olması, gelişme göstermesi mümkün değildir. Hanımların elinin değdiği tüm çalışmalar kendin fark ettiriyor. Belediye bünyemizde çalışan tüm bayan personelimize emekleri ve gösterdikleri gayretler için ayrıca teşekkür ediyorum. Hanımlar iş hayatında oldukları gibi evlerindeki sorumluluklarıyla ikinci mesailerini günün diğer kısmında devam etmekteler. Bu vesile ile önce annemin ve eşimin ardımdan tüm hanımların 8 Mart Kadınlar gününü kutluyorum" dedi.

Programa katılan bayan personel gerçekleşen programdan duydukları memnuniyeti dile getirdiler ve Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer'e teşekkür ettiler. Personelle sohbet eden Başkan Yılmazer, program sonunda tüm personele hediyelerini takdim etti. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:10 Kaynak: İHA

8 Mart, Aydın Yılmazer, Sapanca, Dünya Kadınlar Günü, Yaşam
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