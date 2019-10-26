Son Dakika Haberleri: Başkan Yüce, muhtarlarla bir araya geldi
Son Dakika Güncel Başkan Yüce, muhtarlarla bir araya geldi

Başkan Yüce, muhtarlarla bir araya geldi

53 dakika önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, muhtarlarla bir araya geldi.

Başkan Yüce, muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, muhtarlarla bir araya geldi.

Muhtarlar Günü nedeniyle Erenler ilçesinde bir otelde muhtarlarla bir araya gelen Yüce, muhtarların kutsal bir görev yaptığını, mahallenin iyi ve kötü günlerinde ilk onlara müracaat ettiğini ve güvendiğini söyledi.

Devletin ilk kapısının muhtarlar olduğunu ifade eden Yüce, "Muhtarlarımızın istekleri bizler için her zaman geçerlidir ve tüm arkadaşlarımıza yardımcı olmak zorundayız. Bu konuyla ilgili gereken çalışmaları yapıyoruz. Sakarya'mıza, vatandaşlarımıza hep birlikte hizmet getirmek için gece gündüz birlik beraberlik içinde çalışacağız." dedi.

Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem de Muhtarlık Otomasyon Sistemi (SEMOS) ile dilekçeler yerine sistem üzeriden sorunların belirtildiğini ve bunun çok faydalı bir uygulama olduğunu dile getirdi.

Erdem muhtarları bir araya getiren programı hazırlayanlara teşekkür etti.

Ekrem Yüce, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 04:04 Kaynak: AA
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