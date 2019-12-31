Başkan Yüksel, Bulgaristan'dan gelen misafirlerini Naim Süleymanoğlu filmine götürdü - Son Dakika
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Başkan Yüksel, Bulgaristan'dan gelen misafirlerini Naim Süleymanoğlu filmine götürdü

6 saat önce

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Bulgaristan'dan Ergene ilçesine misafir gelen öğrencileri Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmine götürerek, öğrenciler ile birlikte sinema filmini izledi.

Başkan Yüksel, Bulgaristan'dan gelen misafirlerini Naim Süleymanoğlu filmine götürdü, System.String[]

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Bulgaristan'dan Ergene ilçesine misafir gelen öğrencileri Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmine götürerek, öğrenciler ile birlikte sinema filmini izledi.


Ergene Belediyesi tarafından Türkan Bebeğin vefatının 35. yıl dönümü anma programı için Bulgaristan'dan Ergene ilçesine misafir gelen Kırcaali Kızılağaç Belediyesi Çakırlı Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerine sinema sürprizi yapan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yurt dışından gelen misafirleri Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmine götürdü ve birlikte sinema filmini izledi.


Düzenlenen programla ilgili olarak bilgiler veren Başkan Yüksel, "Türkan Bebeği anma programımız için Bulgaristan'dan misafir olarak gelen öğrencilerimizi ülkemiz ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi haltercimiz Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesini konu aldığı sinema filmine getirdik. İlk dünya rekoruna imza attığında 15 yaşında olan, spor kariyerine 7 dünya rekoru, üç farklı olimpiyatta kazandığı 3 olimpiyat altın madalya, 6 Avrupa şampiyonluğu ile 7 tane dünya şampiyonluğu ve daha nice başarılar sığdıran Naim Süleymanoğlu'nu bir kez daha saygıyla anıyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

Naim Süleymanoğlu, Bulgaristan, Ergene, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:55 Kaynak: İHA
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