Başkan Yüksel, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın toplantısına katıldı - Son Dakika

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İstanbul'un CHP'li belediye başkanlarının yer aldığı toplantıya katıldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda ilçe belediyelerinin sorunlarının görüşüldüğü toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve İstanbul'un CHP'li ilçe belediye başkanları katıldı. Toplantı öncesi CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'nin Seyrantepe'deki 7 katlı yeni il binasını konuklarına gezdirdi. Ardından yapılan toplantıda Kaftancıoğlu belediye başkanlarına çalışmalar hakkında bilgi verirken, belediye başkanları da sorumlu oldukları ilçeler ile ilgili sorunları anlattı.

Fatih Sultan Mehmet'in tablosu ziyarete açıldı

Toplantının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve İstanbul'un CHP'li ilçe belediye başkanları, Fatih Sultan Mehmet portresinin ön gösterimi için İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Saraçhane'deki binasına geçti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı programda, İBB tarafından Londra'daki müzayedede satın alınan, Venedikli ressam Gentile Bellini'nin Fatih Sultan Mehmet tablosunun ön gösterimi yapıldı.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, "İstanbul'u fetheden, çağ açıp çağ kapatan bir liderin portresini hep birlikte göreceğiz. İstanbul üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış kadim bir kent. Sadece bizim tarihimiz açısından değil dünya tarihi açısından da çok büyük bir kent. Yüzyıllar sonra bu portreyi İstanbul'a getiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. O tablo bu toprakların hakkıdır. O tablo İstanbul'a yakışan bir tablodur" dedi. - İSTANBUL