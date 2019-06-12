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Başkan Yüksel, selden etkilenen esnafı ziyaret etti

54 dakika önce

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal'da etkili olan yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sel baskınlarından etkilenen esnafları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Yüksel, selden etkilenen esnafı ziyaret etti, System.String[]
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal'da etkili olan yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sel baskınlarından etkilenen esnafları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kartal'ın Kordonboyu Mahallesi'nde maddi hasara yol açan sel felaketine hızlı bir şekilde müdahale eden Kartal Belediyesi ekipleri, esnaf ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalar yaptı. Selden en çok etkilenen Kordonboyu Mahallesi'nde incelemelerde bulunan ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Gökhan Yüksel, Belediye ekipleri olarak görevde olduklarını, selin oluşturduğu olumsuz koşulları bir an önce iyileştireceklerini ve gün boyunca teyakkuz durumunda oldukları bilgisini paylaştı

Özellikle selden etkilenen Kartal Merkez esnafına Temizlik İşleri, Fen işleri ve Zabıta ekipleri ile ortak yürütülen çalışma ile destek verdiklerini söyleyen Başkan Gökhan Yüksel, "Kartal Belediyesi olarak sel baskınından etkilenen esnaf ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderebilmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürüp kısa sürede selin etkilediği alanlarda normal yaşamın bir an önce devam etmesi için yoğun bir çaba harcıyoruz. Tüm komşularıma geçmiş olsun diyorum" dedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:22 Kaynak: İHA
Ülgür Gökhan, Gökhan Yüksel, Kartal, Güncel
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