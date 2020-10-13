Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'dan mahalle ziyaretleri - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Kalkınma ve Üniversite mahallelerini ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

Beraberinde Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Mehmet Karaoğlu, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ve daire başkanlarıyla Kalkınma ve Üniversite mahallelerini ziyaret eden Zorluoğlu, Kalkınma Mahalle Başkanı Niyazi Koç, Üniversite Mahallesi Muhtarı Ahmet Varol ve Üniversite Mahalle Başkanı Süleyman Kurnaz'dan talep ve sorunlarla ilgili bilgi aldı.

Mahalleleri gezerek sorunları yerinde inceleyen Zorluoğlu, vatandaş ve esnafla da sohbet etti.

Başkan Zorluoğlu, yaptığı açıklamada, tespit edilen eksiklerin ilgili daire başkanları tarafından not alındığını ve en kısa sürede tamamlanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Kalkınma ve Üniversite mahallemizde belediye ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor. Bazı noktalarımızın bakıma ihtiyacı var. Eksikleri yerinde inceledik. Parklarımızda gerekli yenilemeler yapılacak. Gençlik Merkezimiz daha önceden atıl bir durumdaydı. Fen İşleri Dairemiz tarafından bakım ve onarımı yapıldı. Önümüzdeki günlerde sporcu kardeşlerimizi ziyaret ederek onlarla da sohbet edeceğiz."

Zorluoğlu, mahallelerdeki temaslarının ardından beraberindeki heyete ve incelemeye katılanlara çay ısmarladı.