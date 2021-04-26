Başkan Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesinin kuruluşunun 59'uncu yılı dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması - Son Dakika

Başkan Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesinin kuruluşunun 59'uncu yılı dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması

26.04.2021 16:07
Başkan Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesinin kuruluşunun 59'uncu yılı dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması, System.String[]

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yüksek Mahkemenin, tüm zorluklara rağmen demokratik hukuk devletini ve insanın temel haklarını koruma görevini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmaya devam ettiğini bildirdi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yüksek Mahkemenin, tüm zorluklara rağmen demokratik hukuk devletini ve insanın temel haklarını koruma görevini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmaya devam ettiğini bildirdi.

Arslan, Anayasa Mahkemesinin kuruluşunun 59'uncu yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, kuruluş yıl dönümlerinde geleneksel hale gelen tören ve etkinliklerin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendiğini hatırlattı.

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği ve Anayasa'da ifadesini bulan "muasır medeniyet"in siyasi rejim tercihinin anayasal demokrasi olduğuna işaret eden Arslan, Anayasa'nın başlangıç kısmında "hürriyetçi demokrasi" olarak ifade edilen anayasal demokrasinin, bir yandan serbest seçimler sonucu iş başına gelenlerin yönetme yetkisini kullandığı, diğer taraftan da bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması için bu yetkinin sınırlandırıldığı bir hukuk düzenini öngördüğünü kaydetti.

Başkan Arslan, demokrasinin, temel hak ve özgürlükleri en iyi şekilde korumaya yönelik kural ve kurumların varlığını gerektirdiğini belirtti.

Özellikle Avrupa'da anayasa mahkemelerinin, iki dünya savaşı arasında ve sırasında yaşanan sistematik hak ihlallerine tepki olarak kurulduğunu vurgulayan Arslan, varlık nedeni temel hak ve özgürlükleri korumak olan anayasa mahkemelerinin, anayasal demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldiğine işaret etti.

Başkan Zühtü Arslan, mesajında şunları kaydetti:

"Dünyada anayasa yargısı alanında görev yapan en tecrübeli mahkemelerden biri olan Türk Anayasa Mahkemesi de Anayasa'nın kendisine verdiği görev ve yetkiler kapsamında, Anayasa'nın üstünlüğü ilkesini hayata geçirmenin, temel hak ve özgürlükleri korumanın gayreti içindedir. Belirtmek gerekir ki Anayasa Mahkemesi, anayasal hak ve özgürlükleri koruyup geliştirme amacının bir gereği olarak hak eksenli yaklaşımını kararlılıkla sürdürmektedir."

"Ağır iş yükü..."

Türk Anayasa Mahkemesinin, diğer ülkelerin aynı görevi yapan mahkemeleriyle karşılaştırılamayacak derecede ağır iş yüküyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Arslan, bireysel başvuru istatistiklerini paylaştı.

Arslan, Yüksek Mahkemenin geçen yıl yaklaşık 45 bin başvuruyu sonuçlandırdığını, yapılan başvuruları karşılama oranının da salgın şartlarına rağmen yükselmeye devam ederek yüzde 112 seviyesine ulaştığını bildirdi.

Bu yıl içinde de 17 binin üzerinde başvuru yapıldığını, buna bağlı olarak derdest başvuru sayısının 46 bine yaklaştığı bilgisini veren Arslan, şöyle devam etti:

"Bireysel başvurunun amacı, her bir hak ihlalini gidermek değil, ihlale yol açan nedenlerin ortadan kaldırılmasını sağlamaktır. Bu kapsamda, hukuk sistemimizin başta adil yargılanma hakkı olmak üzere temel hak ve özgürlükleri güçlendirecek ve bunların kullanımını daha güvenceli bir hale getirecek şekilde gözden geçirilmesi zorunludur. Anayasa Mahkemesi, sadece bireysel başvuruda değil, norm denetiminde de benimsediği hak eksenli yaklaşımla, temel hak ve özgürlüklerin korunmasına ve standardının yükseltilmesine önemli katkılar sunmaktadır. Kısacası Anayasa Mahkemesi, tüm zorluklara rağmen demokratik hukuk devletini ve insanımızın temel haklarını koruma görevini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmaya devam etmektedir."

Yüksek Mahkemenin kuruluşunun 59'uncu yılını tebrik eden Zühtü Arslan, başkanvekillerine, üyelere ve personele teşekkür etti.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Kovid-19 salgınının başından itibaren sağlık çalışanlarının özveriyle görev yaptığını belirterek, tüm sağlık çalışanlarını kutladı.

Mustafa Kemal Atatürk, Anayasa Mahkemesi, Zühtü Arslan, Anayasa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkan Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesinin kuruluşunun 59'uncu yılı dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması - Son Dakika


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