Son Dakika Haberleri: Başkanı Günaydın Motosikletçilerle Buluştu

Başkanı Günaydın Motosikletçilerle Buluştu

2 saat önce

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, motor sporları kulüpleri üyeleriyle buluştu.

Başkanı Günaydın Motosikletçilerle Buluştu, System.String[]
Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, motor sporları kulüpleri üyeleriyle buluştu.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Isparta Racing, Spartan Riders, Türk Riders ve SDÜ Motor Spor Kulüplerinin davetine katıldı. Başkan Günaydın, motor sporları yapan gençlerin taleplerini dinledi, ardından da motorcu montunu giyerek direksiyon başına geçti.

Günaydın, "Bu gerçekleşirse bu kasislerin hepsini kaldırabiliriz. Her gün kasis yapa yapa bıktık. Kasis bir marifet kabul ediliyor. Ama çare yok, hızlı gidiliyor. Kasislerden dolayı benim yaptığım yolların da bir anlamı kalmıyor. Bu bir özeleştiri" şeklinde konuştu.

"Benden talep edilen ebatlarda bir pist yaptım"

Gençlerin heyecana da ihtiyacının olduğunu bildiğini, hız tutkunlarının da bulunduğunu dile getiren Günaydın, "Bende motor kullansam sonuna kadar bir hız denemesi yaparım. Hız tutkunları ve motor sporları için yaklaşık 6 yıl önce bir pist yaptık" diye konuştu. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:23 Kaynak: İHA

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