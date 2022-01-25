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Başkanın lüks konutu, 'Millet Konağı' oldu - Son Dakika

Başkanın lüks konutu, 'Millet Konağı' oldu

25.01.2022 09:39
Başkanın lüks konutu, 'Millet Konağı' oldu

ERZURUM'da Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, geçmiş dönem belediye başkanlarının oturduğu 3 katlı lüks konutu 'Millet Konağı'na çevirdi.

ERZURUM'da Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, geçmiş dönem belediye başkanlarının oturduğu 3 katlı lüks konutu 'Millet Konağı'na çevirdi. Yıllarca dışarıdan gördükleri konağa artık istedikleri an girebilen bölge halkı, ikram edilen çay eşliğinde kitap okuyabiliyor, bilgisayardan yararlanıp, televizyon izleyerek arkadaşlarıyla sıcak bir ortamda sohbet edebiliyor. Konakta düzenlenen Türk Halk Müziği korosu konseri ve 'aşıklar gecesi' de ilgi görüyor.

AK Parti'den 31 Mart yerel seçimlerinde Palandöken Belediye Başkanı seçilen avukat Muhammet Sunar, 2001 yılında yapılan 3 katlı lüks başkanlık konutuna taşınmak yerine kendine ait evde oturmayı tercih etti. Evli ve 3 çocuk babası Muhammet Sunar, bin metrekare alan üzerine kurulu 500 metrekarelik evi, belediyenin imkanlarıyla tadilat yaparak 'Millet Konağı' olarak vatandaşın hizmetine açtı. Konağa gelenlere çayların Palandöken Belediyesi'nden olduğunu söyleyen Başkan Muhammet Sunar, "Burası daha önce Palandöken Belediyesi'nin başkanlık konutu olarak kullanılan bir alandı. Bu mekan 3 kattan oluşuyor. Alt katında garaj ve depo bulunmakta. Üstte de 2 kat ikametgah alanı olarak kullanılan bir alandı. Belediye Başkanı seçildikten sonra bu alanın 'Millet Konağı' olması gerektiği gibi bir kanaat içerisinde oldum. Arkadaşlarımızla da görüşerek Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu perspektif doğrultusunda bu mekanı başkanlık konutu yerine 'Millet Konağı' olarak kullanmanın uygun olacağına kanaat getirdik. Binanın güçlendirmesini tamamen Palandöken Belediyesi'nin kendi personelleri yaptık. Güçlendirme bittikten sonra içinde birtakım düzenlemelerle binanın alt katını ilçemizde oturan nispeten olgun, daha yaşlı nüfusun hizmetine sunduk. Burada böyle muhtelif zamanlarda programlar, söyleşiler, belediye bünyesinde kurulan Halk Müzik Korosu ve aşıklar gecesi olacak. Ayrıca günün her zamanında belli yaştaki nüfusumuz, buradan istifade edecekler. Üstteki iki katta ise gençler ve bayanlara yönelik. Orada etütler yapabiliyorlar. Gençlerin ders çalışabileceği, kitap okuyabileceği, bayanların oturabileceği, sohbet edebileceği son derece güzel bir mekan haline geldi. Tabi çaylar bizden. Daha önce burada çalışan 8 personel vardı. Onlar da artık belediyenin çeşitli birimlerinde çalışıyorlar. Burada sadece sorumlu bir kişi bulunuyor. Yine binanın çeşitli faaliyetlerini yürüten personelimiz var. Yani başkana değil artık halka hizmet ediyorlar" diye konuştu.

HALK MUTLUİlçede oturan Tuba Çobanoğlu, "İlçenin tam ortasında olan bu konutu hep dışarıdan görüyorduk. Şimdi içine girme imkanımız oldu. Kadınların burada etkinlik yapabileceğini söylüyorlar. Güzel, inşallah her şey yolunda gider" dedi.

Millet Konağı'na arkadaşlarıyla sık sık gideceğini söyleyen Nevin Aksakal ise, "Ev hanımıyım. Burada önceden sevgili başkanlarımız oturuyordu, şimdi biz oturacağız. Çok güzel, çocuklarımız için kitaplar, kütüphane, sıcak ortam mükemmel yani, kadınlar günümüz de burada olacak" diye konuştu.


Başkanın lüks konutu, 'Millet Konağı' oldu
Başkanın lüks konutu, 'Millet Konağı' oldu
Başkanın lüks konutu, 'Millet Konağı' oldu
Başkanın lüks konutu, 'Millet Konağı' oldu
Başkanın lüks konutu, 'Millet Konağı' oldu
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Türk Halk Müziği, Muhammet Sunar, AK Parti, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başkanın lüks konutu, 'Millet Konağı' oldu - Son Dakika


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