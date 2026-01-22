ANKARA'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında 'Yasa Dışı Sanal Bahis ve Kumar Eylem Planı İzleme ve Koordinasyon Toplantısı' yapılacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında 'Yasa Dışı Sanal Bahis ve Kumar Eylem Planı İzleme ve Koordinasyon Toplantısı' yapılacak. Basına kapalı gerçekleştirilecek toplantı sonrası yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
Son Dakika › Politika › Başkanlıkta Kumar Eylem Planı Toplantısı - Son Dakika
