Başkent Elektrik Dağıtım AŞ arızaların tespitinde daha fazla İHA kullanacak - Son Dakika

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ arızaların tespitinde daha fazla İHA kullanacak

15.03.2021 12:05
Başkent Elektrik Dağıtım AŞ arızaların tespitinde daha fazla İHA kullanacak, System.String[]

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ) elektrik arızalarının tespitinin hızlandırmak amacıyla daha fazla İnsansız Hava Aracı (İHA) kullanacak.

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ) elektrik arızalarının tespitinin hızlandırmak amacıyla daha fazla İnsansız Hava Aracı (İHA) kullanacak.

Başkent EDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkent EDAŞ yöneticileri geçen ay Kastamonu'da yaşanan yoğun kar yağışı ve fırtınada görev yapan mühendisler ve saha ekipleri ile bir araya gelerek afet süresinde edinilen tecrübeleri değerlendirdi.

Benzer problemlerin çok daha hızlı şekilde üstesinden gelinebilmesi için alınacak tedbirlerin masaya yatırıldığı toplantıda, yoğun kar nedeniyle oluşan arızaların daha hızlı tespitinde kullanılan kar araçlarının çeşitlendirilmesi ve çoğaltılmasına karar verildi.

Enerji nakil hatlarının geçtiği yüksek dağlık kesimlerde, arıza tespitinin derin kar nedeniyle yapılamadığı bölgelerde İHA'ların kullanıldığı, İHA ile yapılan tespitlerin müdahaleyi hızlandırdığı hatırlatılan toplantıda, şirketin envanterindeki İHA çeşit ve sayısının artırılması yönünde karar alındı.

Toplantıya, Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Süleyman Samsa, Saha Operasyonları Grup Direktörü Oğuzhan Özsürekçi, Başkent Dağıtım Direktörü Cuma Küçük, Başkent Kuzey Dağıtım Operasyonları Bölge Müdürü Mehmet Cemal Amucaoğlu, Kastamonu Dağıtım Operasyonları Müdürü Ramazan İşaret'in yanı sıra şirketin afet süresince görev alan mühendis ve saha ekipleri katıldı.

Kastamonu'nun sahil ilçelerinde 15 Şubat'tan itibaren etkili olan çok yoğun kar yağışı ve hızı saatte 100 kilometreye ulaşan kuvvetli fırtına nedeniyle elektrik nakil hatları zarar görmüş, Başkent EDAŞ ekiplerinin müdahalesi ile enerjinin tekrar verilmesini sağlamıştı.

Başkent Elektrik Dağıtım, İhlas Haber Ajansı, Kastamonu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkent Elektrik Dağıtım AŞ arızaların tespitinde daha fazla İHA kullanacak - Son Dakika


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