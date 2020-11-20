Başkent Market'ten sonra ilk Başkent Büfe de hizmete açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Halk Ekmek Fabrikası, üçüncü Başkent Market'in açılışının ardından ilk Başkent Büfe'yi de Koru Metro çıkışında hizmete açtı. Halk Ekmek Genel Müdürü Hüseyin Velioğlu, ilk günden vatandaşlardan tam not alan Başkent Büfe'nin sayısının artacağını söyledi.

Ürün çeşitliliği, kalitesi ve uygun fiyatıyla Halk Ekmek ürünlerini severek tüketen Başkentlilere bir sürpriz de Halk Ekmek Fabrikası'ndan geldi. "Başkent Market"ten sonra ilk "Başkent Büfe" de Koru Metro çıkışında hizmete açıldı. Kent genelinde 7 satış mağazası, 410 büfe, 1 glutensiz büfe ve 3 Başkent Market ile hizmet vermeyi sürdüren Halk Ekmek Fabrikası, ilk "Başkent Büfe"yi de Ankaralılarla buluşturdu. Etimesgut, Mamak Şafaktepe ve GİMAT Başkent Market'in açılmasının ardından yerli üreticiler ile kadın kooperatiflerinin doğal ürünleriyle birlikte Halk Ekmek Fabrikası'nın kendi ürettiği ürünlerin satışa sunulacağı Başkent Büfe'ye ilk günden vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Başkent Büfelerin sayısı artacak

Ankara'daki ilk Başkent Büfe'nin açılışına katılan Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Hüseyin Velioğlu, vatandaşlardan tam not alan Başkent Büfe ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Halk Ekmek Fabrikası olarak Başkent Market konseptimizle öncelikle Ankaralı çiftçilerin ve kadın kooperatiflerimizin ürünlerini büfemizin raflarına taşıyoruz. Halk Ekmek'in kendi ürettiği ürünlere de Koru Mahallesi'nde açtığımız ilk Başkent Büfemizde yer vereceğiz. Doğal, sağlıklı ve temiz ürünlerle birlikte ekmek, süt, yoğurt, yumurta gibi ürünleri de Ankaralıların hizmetine sunuyoruz. İnşallah bu uygulamamızı daha da yaygınlaştıracağız."

Başkent Marketlerin mini konsepti olarak hizmet verecek olan Başkent Büfeler, yerli üreticiler ile kadın kooperatiflerinin ürettiği salçadan reçele, sirkeden bala, peynirden ete, sütten erişteye, yumurtadan nohuda, turşudan ekmeğe kadar birçok doğal ve sağlıklı ürünü aracısız ve uygun fiyattan tüketicilere ulaştıracak. - ANKARA