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HALK EKMEK SATIŞ BÜFESİ SAYISI 421'E YÜKSELDİ - Son Dakika

HALK EKMEK SATIŞ BÜFESİ SAYISI 421'E YÜKSELDİ

28.11.2021 13:27
HALK EKMEK SATIŞ BÜFESİ SAYISI 421'E YÜKSELDİ

19 YENİ BÜFE İÇİN KURA ÇEKİLİŞİAnkara Halk Ekmek Fabrikası, 5 tanesi yeni olmak üzere toplam 19 satış büfesi için noter huzurunda canlı yayında kura çekilişi gerçekleştirdi.

19 YENİ BÜFE İÇİN KURA ÇEKİLİŞİ

Ankara Halk Ekmek Fabrikası, 5 tanesi yeni olmak üzere toplam 19 satış büfesi için noter huzurunda canlı yayında kura çekilişi gerçekleştirdi. Altındağ, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Keçiören, Mamak, Polatlı, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle'de toplam 19 adet ekmek satış büfesi yeni sahiplerini buldu. Birçok büfesinde Ankara simidi satışına da başlayan Halk Ekmek Fabrikası yeni açılanlarla Başkent'te ekmek satış büfesi sayısını 421'e yükseltmiş oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, ekmek satış büfelerinin sayısını artırarak, hijyenik ve uygun fiyatlı ürünlerini Başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor.

Başkent'in çevre ilçelerinde de Başkentlilerin Halk Ekmek ürünlerine daha kolay ulaşmasını sağlamak için ekmek büfelerini yaygınlaştıran Halk Ekmek Fabrikası; Çankaya'da 5, Yenimahalle'de 4, Altındağ ve Sincan'da 2'şer, Çubuk, Elmadağ, Keçiören, Mamak, Polatlı ve Pursaklar'da ise 1'er tane olmak üzere toplam 19 ekmek satış büfesinin yeni sahiplerini belirlemek üzere kura çekilişi yaptı.

CANLI YAYINDA VE NOTER HUZURUNDA ÇEKİLİŞ

Ankara Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde 5 tanesi yeni toplam 19 tane ekmek satış büfesi için noter huzurunda kura çekilişi gerçekleştirildi.

Pandemi süreci nedeniyle elektronik ortamda düzenlenen kura çekilişi; şeffaflık ilkesi gereği ABB TV, Youtube Kanalı ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınladı.

Halk Ekmek Genel Müdürü Volkan Gönenç ile Genel Müdür Yardımcısı Erkan Gözgözoğlu'nun da katıldığı kura çekilişi sonucunda yeni açılan noktalarla birlikte kent genelindeki ekmek satış büfesi sayısı 421'e yükseldi.

HALK EKMEK SATIŞ BÜFELERİNDE ANKARA SİMİDİ SATIŞI BAŞLADI

2021 yılında gerçekleştirilen ikinci kura çekilişine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Gönenç, ürün çeşitliliğini zenginleştirmeye devam edeceklerini belirterek Başkent'te 250'ye yakın ekmek satış büfesinde coğrafi işaretli Ankara simidinin satışına başlandığını da söyledi.

Uygun fiyat politikası ve hijyenik ortamda hazırlanan halk ekmek ürünlerini Başkentlilerin tercih ettiğini ifade eden Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Volkan Gönenç, şu açıklamalarda bulundu:

"Vatandaşlarımızın yoğun talepleri doğrultusunda ilimizin çeşitli bölgelerinde 5 tanesi yeni olmak üzere 19 halk ekmek büfesini daha hizmete açıyoruz. 421 Halk Ekmek Büfemiz ile 6 milyona aşkın Ankaralı hemşehrilerimize kaliteli hizmet sunmaya gayret ediyoruz. Büfeleri işleten bayilerimizin eğitimleri bizler için çok önemli. Bu nedenle bayilerimiz gruplar halinde ve periyodik olarak fabrikamıza gelerek eğitimler almaktalar. Bu eğitimler hijyen, müşteri ilişkileri ve teknik bilgiler gibi konuları da kapsıyor. "

Gerçekleştirilen kura çekiminde Keçiören Uyanış Mahallesi'nde bulunan satış büfesinin yeni sahibi Zeki Ataman da mutluluğunu şu sözlerle ifade etti:

"İhtiyacım olduğu için müracaatımı yaptım. Şeffaf bir kura çekimi oldu. Çok şükür kurada bana da çıktı, mutluyum. Ankara Büyükşehir Belediyesine ve emeği geçenlere teşekkür ederim. "

HALK EKMEK SATIŞ BÜFESİ SAYISI 421'E YÜKSELDİ
HALK EKMEK SATIŞ BÜFESİ SAYISI 421'E YÜKSELDİ
HALK EKMEK SATIŞ BÜFESİ SAYISI 421'E YÜKSELDİ

Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek, Altındağ, Ankara, Toplum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum HALK EKMEK SATIŞ BÜFESİ SAYISI 421'E YÜKSELDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: HALK EKMEK SATIŞ BÜFESİ SAYISI 421'E YÜKSELDİ - Son Dakika
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