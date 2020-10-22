Başkent'te 7 günlük Covid-19 denetimlerinin üçüncü günü - Son Dakika

Ankara'da İçişleri Bakanlığının yayınladığı korona virüs tedbirleri genelgesi doğrultusunda toplu işçi çalıştırılan fabrika ve iş yerleri denetlendi.

Altındağ ilçesindeki mobilya merkezi olarak bilinen Siteler'de yapılan korona virüs denetimlerine polis, zabıta ve Altındağ Covid-19 Denetim Ekibi'nin yanı sıra Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla da katıldı. 7 gün sürecek sıkı denetimlerin üçüncü gününde denetim başlıca sanayi bölgesi ve fabrika tarzı işletmelerde yapıldı. Kaymakam Cumali ve Başkan Asım Balcı, denetim yaptıkları esnafın kurallara uyduğunu görünce teşekkür ederek, tedbirleri gevşetmemeleri için uyarılarda bulundu.

"Hem kendi sağlığı hem de toplumun sağlığı için bu çok önemli"

Siteler esnafının tedbirlere uyduğu için memnun olan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Esnafımıza ve çalışanlara hatırlatmalarda, ikazlarda bulunmak üzere denetime çıktık. Görüyoruz ki burada vatandaşlarımız, esnaflarımız büyük bir titizlik içerisinde kurallara riayet etmeye çalışıyorlar. İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Ankara Siteler'de bu kurallara uyulup uyulmadığını yerinde görme imkanımız oldu. Vatandaşlarımıza, esnafımıza hatırlatma ve ikazlarda bulunuyoruz. Maske, mesafe, hijyen konusunda bu süreci en hafif, en hızlı şekilde atlatmak için herkesin kurallara riayet etmesi gerekiyor. Hem kendi sağlığı hem de toplumun sağlığı için bu çok önemli. O bakımdan bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Lütfen kurallara uyalım, uymayanları tatlı bir dille ikaz edelim" ifadelerini kullandı. - ANKARA