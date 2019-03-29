Son Dakika Haberleri: Başkent'te Nişanlı Komiser Yardımcılarının Tartışması Ölümle Bitti

Başkent'te Nişanlı Komiser Yardımcılarının Tartışması Ölümle Bitti

51 dakika önce

Başkent'te nişanlı komiser yardımcılarının tartışması ölümle bittiANKARA - Ankara'nın Çankaya İlçesinde nişanlı komiser yardımcısı çiftin tartışması cinayetle bitti.

Başkent'te nişanlı komiser yardımcılarının tartışması ölümle bitti

ANKARA - Ankara'nın Çankaya İlçesinde nişanlı komiser yardımcısı çiftin tartışması cinayetle bitti. Büyüyen tartışma sonucunda nişanlı çiftten Yeliz Y. ölürken Hasan Hüseyin G. de ağır yaralandı.
Olay, saat 23.30 sularında Ankara'nın Çankaya İlçesi Oğuzlar Mahallesi İlhami Soysal Caddesi üzerinde nişanlı çiftten birinin evinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, nişanlı komiser yardımcısı çift, evin önünde park halinde bulunan 06 BV 7036 plakalı otomobilin içerisinde tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi sonucu, belindeki beylik tabancası ile önce nişanlısı olan komiser yardımcısı Hasan Hüseyin G.'yi daha sonra da kendini vurdu. Kendisi de komiser yardımcısı olan Yeliz Y., olay yerinde hayatını kaybederken nişanlısı ise ağır yaralandı.
Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan polis Hasan Hüseyin G., olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulans ile Memorial Hastanesine kaldırıldı.
Olay yeri inceleme ekipleri cinayete ilişkin inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:21 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cinayet Şüphelisi, Narkozun Etkisiyle Gerçek Adını Söyleyince Yakalandı Yeni Zelanda'daki En Büyük Caminin İmamı, Katliamdan Mossad'ı Sorumlu Tuttu Arazi Tartışması Yüzünden 2 Kişinin Öldüğü Olayla İlgili Kan Donduran İfade: Çocuğu Öldürün, Delil Kalmasın İntihara Kalkışan Bedensel Engelli İkizini Kurtarmak İsterken Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 04:12:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkent'te Nişanlı Komiser Yardımcılarının Tartışması Ölümle Bitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]