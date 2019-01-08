Başkent'te Pkk/kck Operasyonu: 32 Gözaltı
1 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/ KCK silahlı terör örgütünün Ankara ilindeki faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında örgüt propagandası yapan ve örgütle irtibatları tespit edilen 32 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
, PKK/ KCK silahlı terör örgütünün Ankara ilindeki faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında örgüt propagandası yapan ve örgütle irtibatları tespit edilen 32 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK silahlı terör örgütünün Ankara ilindeki faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında örgüt propagandası yapan ve örgütle irtibatları tespit edilen 32 şüpheli hakkında 08.01.2019 tarihinde arama ve gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğünce yürütülmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:50 Kaynak: İHA
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