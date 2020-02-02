Başkent'te polisten kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te polisten kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika

Başkent'te polisten kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1 yaralı

1 saat önce

Ankara'nın Altındağ ilçesinden polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü ve ehliyetsiz sürücü kaza yaptı.

Başkent'te polisten kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1 yaralı, System.String[]

Ankara'nın Altındağ ilçesinden polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü ve ehliyetsiz sürücü kaza yaptı. Kazada, alkollü sürücü yaralandı.


Kaza, saat 05.30 sıralarında Ankara'nın Altındağ ilçesi Sağlık Mahallesi A. Adnan Saygun Caddesi üzerinde meydana geldi. Çankaya ilçesi Cebeci bölgesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan 06 AH 7160 plakalı otomobilin sürücüsü Taner Ş., aracını polis ve çarşı bekçilerinin üzerine sürerek kaçtı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından A. Adnan Saygun Caddesi üzerinde hızla girdiği virajı alamayan otomobil, pazar yerine girerek kaza yaptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Taner Ş., polisin neden kaçtın sorusuna alkollü olduğu için kaçtığı cevabını verdi.


Ehliyetsiz, alkollü ve otomobili sahte plakalı


Polisin yaptığı sorgulamada, kaçan otomobilin sürücüsü Taner Ş.'nin daha önce 5 kez alkollü araç kullanmaktan cezası olduğu ve ehliyetine yine alkollü araç kullandığı için polis tarafından el koyulduğu ortaya çıktı. Ayrıca otomobilin plakasının da yapılan inceleme sonucu sahte olduğu anlaşıldı.


Polis ekipleri tarafından kelepçelenerek gözaltına alınan sürücü, bir süre ekip otomobilinde bekledikten sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANKARA

Altındağ, Ankara, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 06:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tuvalet ihtiyacı için araçtan inen genç kadın, feci şekilde hayatını kaybetti
(Özel) Eyüpsultan'da ilginç kaza, görenler döndü bir daha baktı Son Dakika: Vuhan'daki Türkler eve döndü! 42 kişiyi taşıyan askeri uçak Ankara'ya indi Tahliye edilenler için 14 günlük karantina süreci başladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 07:49:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkent'te polisten kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]