Başkentray Hattı Uzatılıyor
Başkentray Hattı Uzatılıyor

Başkentray Hattı Uzatılıyor
01.02.2026 14:09
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Başkentray hattını Sincan'dan Yenikent'e uzatacaklarını açıkladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Başkentray banliyö hattını Sincan'dan Yenikent'e kadar 12 kilometre uzatıyoruz. Ayrıca Yenikent'ten Kazan Soda Tesisler'ine 4 bin 17 metrelik iltisak hattını da hayata geçiriyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sincan Organize Sanayi Bölgesi (OSB)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Projesi'nde devam eden çalışmalar hakkında yazılı açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, "Projemiz kapsamında, Başkentray banliyö hattını Sincan'dan Yenikent'e kadar 12 kilometre uzatıyoruz. Ayrıca Yenikent'ten Kazan Soda Tesisleri'ne 4 bin 17 metrelik iltisak hattını da hayata geçiriyoruz" dedi.

'3 YENİ İSTASYON KURUYORUZ'

Sincan-Yenikent arasında çift hatlı bir demir yolu yaptıklarını belirten Uraloğlu, "Başkentray hattı kapsamında Kayaş-Sincan arasında toplam 24 istasyon bulunuyor. Sincan'dan Yenikent'e uzanacak 12 kilometrelik güzergahta OSB, Yenikent-1 ve Yenikent-2 adında 3 yeni istasyon kuruyoruz. Projemiz tamamlandığında Başkentray banliyö hattını Sincan İstasyonu üzerinden 1'inci Organize Sanayi Bölgesi ve Yenikent'e entegre edeceğiz. Yenikent'in 600 bini aşan nüfusunu toplu taşımayla başkentin raylı sistem ağına bağlayacağız. Aynı zamanda Kazan Soda Tesisleri'ne bağlayacağımız iltisak hattı sayesinde de yılda 4,4 milyon ton yük taşıyacağız. Kazan Soda Fabrikası'nda üretilen soda külünü ekonomik ve hızlı bir şekilde limanlara ulaştırıp dünya piyasasına sunarak ülkemize ciddi bir ekonomik katkı sunacağız" açıklamasında bulundu.

'7/24 ÇALIŞIYORUZ'

Proje genelinde yüzde 95'lik bir ilerleme kaydettiklerini belirten Uraloğlu, "Proje kapsamında inşa ettiğimiz 2 bin 239 metre uzunluğundaki 11 adet aç-kapa tünelindeki işlerimizin yüzde 100'ünü tamamladık. Toplam 475 metre uzunluğundaki 5 köprümüzün inşasında yüzde 100'lük orana ulaştık. Şu anda sahada 291 personelimiz ve 127 makinemizle 7/24 aralıksız çalışıyoruz. Altyapı ve üstyapı işlerimizi bu yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

'HIZLI VE KONFORLU TOPLU TAŞIMA İMKANI SUNACAK'

Hattın açılışını gerçekleştirdiklerinde, Türkiye'nin bir prestij projesini daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşayacaklarını dile getiren Uraloğlu, "Ülkemiz adına çok büyük ve önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştüreceğiz. Bu yaklaşımla hem Ankara'mıza hem de ülkemize durmadan yorulmadan hizmet etmeye devam edeceğiz. Sincan (OSB)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Projesi, hem Yenikent bölgesindeki vatandaşlarımıza hızlı ve konforlu bir toplu taşıma imkanı sunacak hem de Kazan Soda Tesisleri'nin lojistik kapasitesini artırarak ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başkentray Hattı Uzatılıyor

Hamaney açık açık meydan okudu: Bu kez bölgesel bir çatışmaya dönüşür
Antalya’dan sonra Burdur’da da katliam gibi kaza 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
Antalya’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı Çok sayıda ölü ve yaralı var
Suudi Arabistan’dan ABD’ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı Bu iddia doğruysa ülke fena karışır
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Meydan savaşı gibi Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
