Sel mağduru 73 yaşındaki kadın kullanılamaz hale gelen evinde zor şartlarda yaşıyor

Başkentte 30 Haziran'daki şiddetli yağış sonrası yaşanan sel felaketinde ölümden dönen ve evi sular altında kalan 73 yaşındaki Hacer Sevindik, 2 aydır zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Keçiören ilçesini etkileyen sel felaketinde ve sonrasında yaşadıklarını AA muhabiriyle paylaşan Sevindik, 30 Haziran akşam saatlerindeki sağanağa, aynı gün sel felaketinde hayatını kaybeden Busenur Doğanay'ın yaşadığı binaya birkaç sokak mesafedeki evinde yakalandığını anlattı.

Oturduğu evi daha önce iki defa su bastığını, yatacak bir yatağı ve oturacak bir koltuğunun kaldığını aktaran Sevindik, o akşam ise her şeyini kaybettiğini dile getirdi.

Girişin bir kat altındaki dairesinde suların pencereleri aştığını belirten Sevindik, çantasını alarak evden çıkmak istediğini ancak bulaşık ve çamaşır makinesi ile buzdolabı ve mutfak tezgahının devrilerek kapıları kapattığını söyledi.

O sırada yardıma koşan komşusunun çabasıyla evden çıkabildiğini ifade eden Sevindik, ölümden döndüğünü dile getirdi. İyi yüzme bilen bir kişinin bile o suyun içinde yüzmesinin mümkün olmadığını anlatan Sevindik, sonrasında şoka girdiğini ve bir süre Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördüğünü aktardı.

Sevindik, hastane dönüşünde çamurların kısmen belediye ekiplerince temizlendiğini, kullanılamaz hale gelen eşyalarının ise poşetlenerek bir kenara yığıldığını gördüğünü, 2 aydır kişisel eşyalarından kalanlarının çamurlarını yıkadığını belirtti.

Hacer Sevindik, evinde cam ve çerçevelerin olmadığını, kolilerin üzerine yaptığı yatak üzerinde uyuduğunu, banyosunu tuvalete çektiği hortumla soğuk suyla yaptığını anlattı. Sevindik, bir kamu kurumundan emekli olduğunu ve 1997'den bu yana aynı evde kiracı olarak oturduğunu, 3 çocuğunun kendisine yardımcı olmadığını ifade etti.

Sel sırasında, yazdığı şiirlerin yer aldığı "Kalbimden Süzülen" isimli şiir kitabının kalan birkaç nüshasının da yıprandığını aktaran Sevindik bunun kendisini çok üzdüğünü söyledi.

Sevindik, hayatının hiçbir evresinde gururu nedeniyle kimseden yardım almadığını, selin ardından belediye ekiplerinin hasar tespit çalışması yaptığını ancak bugüne kadar kendisine herhangi bir yetkilinin ulaşmadığını ifade etti. Sevindik, kullanılamaz hale gelen eşyalarının yenilenmesini ve İzmir'de yaşayan arkadaşlarının yanında yeni bir hayata başlayabilmeyi istediğini dile getirdi.