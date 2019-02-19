Son Dakika Haberleri: Başkentte Erkek Cesedi Bulundu

Başkentte Erkek Cesedi Bulundu

1 saat önce

Başkentte, boş bir arazide erkek cesedi bulundu.

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Başkentte, boş bir arazide erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri ihbar üzerine gittikleri Çankaya ilçesi Öveçler Mahallesi'nde Mimar Caddesi ile Niyet Sokak kesişimindeki boş arazide erkek cesedi buldu.

Yapılan inceleme sonucunda cesedin Ünsal Sevinç'e (48) ait olduğu tespit edildi.

Kafasına sert bir cisimle vurulduğunu tespit edilen Seviç'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:47 Kaynak: AA

Çankaya, Polis, Güncel
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