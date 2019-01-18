Son Dakika Haberleri: Başkentte İtfaiyeciler 7 Binin Üzerinde Can Kurtardı

Başkentte İtfaiyeciler 7 Binin Üzerinde Can Kurtardı

1 saat önce

Ankara İtfaiyesi ekipleri, 2018'de 8 bin 783 yangına müdahale ederken, 3 bin 866'sı hayvan olmak üzere 7 bin 336 canlı kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

Başkentte İtfaiyeciler 7 Binin Üzerinde Can Kurtardı, System.String[]
AYKUT KARADAĞ - Ankara İtfaiyesi ekipleri, 2018'de 8 bin 783 yangına müdahale ederken, 3 bin 866'sı hayvan olmak üzere 7 bin 336 canlı kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının zor durumdaki vatandaşlarla hayvanların kurtarılmasına yönelik çalışmaları, 46 istasyondaki 763 personelle yürütülüyor. Başkanlık bünyesinde 153 söndürme ve kurtarma aracı bulunuyor.

İtfaiye erleri geçen yıl 8 bin 783 yangına müdahale etti, hayatı tehlikede olan insanları ve hayvanları kurtarmak için 7 bin 336 operasyon gerçekleştirdi.

Zor durumdaki hayvanlar için yapılan 3 bin 866 operasyonda, 2 bin 415 kedi, 727 kuş ve 488 köpek kurtarıldı.

İtfaiye ekipleri, 678 insan kurtarma, 330 intihara teşebbüs, 488 asansörde mahsur kalma, 160 kilitli kalma, 127 parmakta yüzük sıkışması olayına müdahale etti.

Trafik kazalarında birçok hayat kurtardılar

Trafik kazalarında araçlara sıkışan vatandaşları çıkararak hastaneye kısa sürede sevk edilmelerine katkı sağlayan itfaiye erleri, 1435 trafik kazasında kurtarma çalışmasına katıldı.

Başkentte meydana gelen 2 bin 650 su baskınına itfaiye ekiplerince müdahalede bulunuldu.

Kurtarma çalışmalarının 5'inde Ankara İtfaiyesinin K9 köpekleri de yer aldı.

Ankara İtfaiyesine ulaşan ihbarlardan 450'si ise asılsız çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:09 Kaynak: AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Ankara, Güncel
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