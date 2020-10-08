Başkentte Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Vali Yardımcısı Kemal Karadağ, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Tıp Fakültesi Caddesi'nde gerçekleştirilen Kovid-19 denetimlerine katıldı.

Karadağ ve beraberindekiler, caddeki iş yerlerini gezerek esnaftan maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olmalarını istedi.

Ayrıca belediye otobüsleri denetlendi, yolcuların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyup uymadığı da kontrol edildi.