Son Dakika Haberleri: Başkentte "Osmanlı Haftası" Etkinlikleri

Başkentte "Osmanlı Haftası" Etkinlikleri

51 dakika önce

Osmanlı Devleti'nin 720. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Başkentte
Osmanlı Devleti'nin 720. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Elvankent Aile Yaşam Merkezi'nde "Osmanlı Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Osmanlı Devleti'nin 720. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen ve mehter ekibi ile folklor grubu gösterilerinin yapıldığı etkinliğe başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlik kapsamında, çocuk kulübü üyeleri, geleneksel Osmanlı kıyafetleri ile "Osmanlı Devletinin Vücut Bulmuş Hali" konulu oyunu sundu. Çocuklar ayrıca eğitmenler eşliğinde ebru sanatını yakından tanıma fırsatı buldu. Osmanlı çadırı kurularak konuklara Osmanlı şerbeti, lokum ve macun ikram edildi.

Programa katılan AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, engelli üyeler ve çocuklarla yakından ilgilendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:45 Kaynak: AA

Osmanlı Devleti, Güncel
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