Başkentte otobüs sürücülerine kişisel gelişim eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkentte otobüs sürücülerine kişisel gelişim eğitimi - Son Dakika

Başkentte otobüs sürücülerine kişisel gelişim eğitimi

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesince, EGO, Özel Halk Otobüsü (ÖHO) ve Özel Toplu Taşıma Araç (ÖTA) sürücülerine yönelik "Kişisel Gelişim Eğitim Semineri" düzenlendi.

Başkentte otobüs sürücülerine kişisel gelişim eğitimi, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesince, EGO, Özel Halk Otobüsü (ÖHO) ve Özel Toplu Taşıma Araç (ÖTA) sürücülerine yönelik "Kişisel Gelişim Eğitim Semineri" düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, EGO Genel Müdürlüğü Hizmet İyileştirme ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığı ev sahipliğinde belediyenin konferans salonunda Prof. Dr. Üstün Dökmen tarafından verilen seminerde, sürücülere vatandaşlarla etkili iletişim kurma, motivasyon teknikleri, stres ve öfke kontrolü ile nezaket kuralları uygulamalı olarak aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, vatandaşlar tarafından Alo 153 Mavi Masa'ya iletilen talep ve şikayetlere önem verdiklerini vurguladı. Alkaş, toplu ulaşımda verilen hizmetlerin iyileştirilmesi için çalıştıklarını, bu kapsamda belediyenin çağrı merkezi Alo 153 Mavi Masa başta olmak üzere tüm iletişim kanallarından gelen istek ve şikayetlerin belediye yetkililerince değerlendirilerek gereğinin yapıldığını ifade etti.

Alkaş, "Özellikle Özel Halk Otobüsleriyle ilgili olarak vatandaşlara kaba davranmak, özellikle yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza karşı hoş olmayan tavırlar sergilemek gibi şikayetler geliyor. Değerli arkadaşlar, araç kullanırken, o vatandaşın yerine kendinizi koymanızı istiyorum. Eşiniz, çocuğunuz, anneniz, babanız olabilir." uyarısında bulundu.

Ankara, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Arap medyası Libya'nın Türkiye'den asker talep edeceğini iddia etti
Kastamonu'da yasak olan 20 tırıvırı yakalandı CHP'li isimden Mansur Yavaş ve meclis üyeleri hakkında suç duyurusu: 25 milyon lira rüşvet istediler Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden rüşvet iddialarına yanıt: Yetim hakkını korumakta tereddüt etmeyeceğiz

Son Dakika Haberleri
19:25 Moskova'da silahlı saldırı: 3 ölü - Son Dakika
19:25 Hayatını kaybeden polis için İstanbul Havalimanı'nda cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
19:24 Kanserden ölen tıp öğrencisinin adı kanser destek merkezinde yaşayacak - Son Dakika
19:23 DHA YURT BÜLTENİ-24 - Son Dakika
19:20 4. kattan düşen bebek hayatını kaybetti - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika
18:09 Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 19:26:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkentte otobüs sürücülerine kişisel gelişim eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]