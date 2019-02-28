Son Dakika Haberleri: Başkentte Restorana Silahlı Saldırı

Başkentte Restorana Silahlı Saldırı

1 saat önce

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir iş yerine pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir iş yerine pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.

Çayyolu Mahallesi 2432. Cadde üzerinde bulunan bir restoranda kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi ile çalışanlar arasında hesap yüzünden tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından restorandan ayrılan şahıslar bir süre sonra araçlarıyla tekrar iş yerinin önüne gelerek pompalı tüfekle üç el ateş etti.

Açılan ateşte restoranın camı isabet alırken içeride bulunan müşteriler kendilerini korumak amacıyla yere yattı.

Olay sonrası şüpheliler otomobille kaçtı, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Saldırganların kaçtığı otomobilin plakasını belirleyen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olaydan yaklaşık yarım saat sonra şüphelilerin kullandığı otomobil Turan Güneş Bulvarı'nda terk edilmiş halde bulundu.

Ekipler araç içinde yaptıkları aramada saldırıda kullanılan pompalı tüfeği ele geçirdi.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye alan ekipler saldırganların kimliğini belirlemeye çalışıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:12 Kaynak: AA

Ankara, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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