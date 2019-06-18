Son Dakika Haberleri: Başkentte trafik kazası: 1 yaralı
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Başkentte trafik kazası: 1 yaralı

8 dakika önce

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çankaya Atatürk Bulvarı'ndan Ayrancı istikametine seyir halinde olan Tuncay Kaya idaresindeki 06 4004 plakalı otomobil yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.
Kazada yaralanan Kaya, İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucunda sıkıştığı yerden kurtarılarak, ambulansla Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesine sevk edildi.
Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı bir süre ulaşıma kapanırken aracın çekici ile kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
Başkentte trafik kazası: 1 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:55 Kaynak: AA
Çankaya, Atatürk Bulvarı, Ankara, Güncel
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